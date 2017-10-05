Плати или мой: новая акция ГИБДД

Полицейские останавливали автомобили, на которых государственные регистрационные знаки были грязными и не читались с расстояния 20 метров и проводили с владельцами разъяснительную беседу. Они напоминали, что за управление транспортным средством с нечитаемыми номерами, согласно статье 12.2 ч.1 КоАП грозит штраф в размере 500 рублей. В Калтане (город в Кемеровской области) инспекторы пошли еще дальше, они предлагали на месте помыть номера, благо ведро с водой и тряпку они предусмотрительно приготовили. Свою акцию они назвали «Помой госномер вместо штрафа». Водители сразу же соглашались, устраняли недочет и брали обязательство в дальнейшем содержать автомобиль в чистоте.
В завершение водителям раздавали специальные памятки, призывающие вовремя мыть свои автомобили.
- Мыть автомобиль самостоятельно можно далеко не везде. Прямого запрета на помывку вне автомоек нет, но автовладельца можно привлечь за загрязнение окружающей среды, напоминает наш автор.
- Некотрые автолюбители принципиально не используют магазинную автохимию и применяют подручные средства. Чем лучше отмыть автомобиль, и могут ли кухонные средства заменить профессиональные, изучал наш автор.
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области