Замена Lancer Evolution: Mitsubishi показала дизайн модели 2022 года

Конечно, поклонники будут разочарованы: как и предупреждали японцы, замена Эволюшену будет представлена в виде кроссовера. Да еще и электрического! Впрочем, не спешите ругаться: выглядит машина пусть и немного футуристично, но, кажется, вполне в духе Evolution.
Видимо, в угоду аэродинамике, это больше не седан, а пятидверный хэтчбек. Но силуэт у машины получился стремительный, передняя часть концепта со стреловидным профилем и оформлением светотехники, бампера и решетки не имеет ничего общего с нынешним фирменным стилем Dynamic Shield.
По первым изображениям сложно сказать о размерах машины, но, судя по всему, это будет не очень крупный автомобиль. Вполне вероятно, для концепта в Mitsubishi могут взять платформу второго поколения Nissan Leaf, ведь своих готовых решений у Mitsubishi нет, но теперь он является частью альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, потому и получил доступ к технологиям партнеров. Только вместо одного мотора в Mitsubishi наверняка будут использовать два.
То же самое касается и автономных технологий: вероятнее всего, на концепте будут использоваться наработки Nissan, который должен представить автономный серийный автомобиль к 2020 году, когда в Токио пройдет Олимпиада.
В самой Mitsubishi говорят, что концепт совмещает в себе многолетний опыт компании в области систем полного привода, последние достижения электрификации транспортных средств и технологии искусственного интеллекта.
Когда концепт превратится в серийную модель? Глава альянса Карлос Гон говорил, что специально для электромобилей будет создано 4 новые платформы, а в создание электромобилей и автономных транспортных средств будет инвестировано 10 млрд долл. Но Mitsubishi получит полный доступ к технологиям только после 2020 года. А значит, и ждать новый «Эвик» стоит не раньше 2022 года.
- Mitsubishi уже давно экспериментирует с «зелеными» технологиями. Два года назад компания показывала концепт электрического кроссовера eX.
Пока же Mitsubishi сосредоточена на продвижении своей серийной продукции. Так, в ноябре в Калуге локализуют сборку внедорожников Mitsubishi Pajero Sport.
Фото: Mitsubishi