Компания Toyota опубликовала на этой неделе первые фотографии представительского седана Century третьего поколения. По такому случаю мы вспомнили историю этой модели, которая традиционно используется для перевозки правительства и императорской семьи Японии.

Живая премьера нового, самого крутого тойотовского седана состоится в конце октября на автосалоне в Токио. Почему он не продается под премиальным брендом Lexus? Потому что Lexus появился сильно позже модели Century — в 1989-м и в 1967 году соответственно, к тому же Century изначально не имел эмблем и шильдиков Тойоты — вместо них автомобиль украшают эмблемы с изображением птицы Феникс. Удлиненная модификация Royal с кузовом лимузин предназначена для императора Японии и членов его семьи, но новый Century пока представлен только в виде стандартного седана, который сможет купить любой желающий японец при наличии у него достаточно крупной суммы (порядка 100 тысяч долларов). Дизайн новинки по современным меркам можно назвать ультраконсервативным, но ее целевая аудитория именно такого и ждет. А вот начинка — вполне современная, гибридная. Впрочем, сначала давайте взглянем на предшественников.

Фото: Toyota, autowp.ru