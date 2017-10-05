Владельцев автомобилей предложили избавить от транспортного налога. Но не всех

Речь о владельцах угнанных транспортных средств, которые и так пострадали, а им еще приходится каждый год доказывать, что автомобиль в угоне. Если Госдума примет соответствующий законопроект, это существенно облегчит им жизнь.

Госдума собирается облегчить налоговое бремя для тех автовладельцев, чьи автомобили угнаны и находятся в розыске. Сейчас, если машину угнали, владелец заявил об этом в полицию и автомобиль объявили в розыск, это вовсе не освобождает человека от уплаты транспортного налога, ведь транспортное средство по-прежнему за ним числится. А искать автомобиль могут годами. Перестают взыскивать налог только в том случае, если следователь предоставит копию постановления, что человек лишился транспортного средства. Эту бумагу автовладелец должен отнести в налоговую инспекцию, и тогда налог с него брать не будут, напоминает «Российская газета». При этом он должен каждый год приходить в налоговую и подтверждать, что автомобиль не нашелся.

Данную процедуру депутаты решили облегчить и сделать так, чтобы не включать транспортные средства в случае их угона или кражи в налогооблагаемую базу. То есть, если машину угнали, владелец заявил в полицию, факт угона зафиксировали, с этого момента вплоть до того дня, когда машину ему вернут (если найдут), налог с него брать не будут. Причем передаваться данные должны по внутриведомственным каналам связи без участия автовладельца.

И сейчас в законе есть лазейка, позволяющая владельцу угнанной машины не платить налог. Он может прекратить ее регистрацию. Документы на машину и номера будут повторно объявлены в розыск, а сведения о том, что она не числится за владельцем, тут же попадают в базу данных. Если машину найдут, регистрацию придется восстановить, и налог будет взиматься по новой.

В России могут повысить налог на мощные автомобили. При этом хотят установить градацию, сумма налога будет сильно зависеть от того, сколько лошадиных сил находится под капотом.

Когда в России посчитали роскошные автомобили, их оказалось не так уж и много — всего 10 с половиной тысяч штук. Таким образом, доля автомобилей сегмента Luxury на рынке составила только 0,025%.

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