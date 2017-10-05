Штрафы для дальнобойщиков вырастут в четыре раза

Законопроект уже одобрен комиссией по законопроектной деятельности, и после утверждения правительства его направят на рассмотрение в Госдуму.
Документом предлагается увеличить до 6 месяцев срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства о движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств. Напомним, сейчас он составляет два месяца. А штраф за нарушение большегрузами законодательства о взимании платы с 12-тонников предлагают увеличить с 5 тыс. до 20 тыс. рублей.
Также, согласно законопроекту, рассматривать дела об административных правонарушениях, касающихся системы взимания платы с большегрузов «Платон» и зафиксированных фото- и видеокамерами, будет не ГИБДД, а Ространснадзор.
«Цель законопроекта — повысить ответственность водителей и собственников транспортных средств за соблюдение законодательства о движении по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, законодательства о внесении платы», — говорится в материалах к заседанию правительства 5 октября 2017 года.
- Система взимания платы с большегрузов «Платон» была внедрена в России с 15 ноября 2015 года. Тяжелые грузовики разрушают дорожное покрытие, и правительство решило брать с них налог, а деньги потом направлять на восстановление, ремонт и строительство трасс.
- Сейчас тариф «Платона» составляет 1,9 рубля за километр пройденного пути. Владельцы большегрузов пытались выторговать у правительства скидки в зависимости от пройденного километража, и сначала этот вопрос обещали рассмотреть, но потом замглавы Росавтодора Дмитрий Прончатов заявил, что сейчас тариф и так льготный и вводить дополнительно к нему еще и скидки кажется ему бессмысленным.
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