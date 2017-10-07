Джейми Оливеру понадобилась кухня во внедорожнике. Land Rover сделал!

Land Rover Discovery стал кухней на колесах для самого известного повара в мире. Тут есть все, что нужно для странствующего кулинара — плита, барбекюшница, тостер и еще много чего очень полезного!

Английский повар, телеведущий, ресторатор и автор многочисленных книг по кулинарии Джейми Оливер — давний поклонник марки Land Rover, и однажды ему захотелось иметь не просто автомобиль, а кухню на колесах. Компания Ягуар Ленд Ровер, конечно, пошла ему навстречу и оборудовала всем необходимым внедорожник Дискавери. В автомобиле для повара есть и мультиварка, и барбекюшница, и аппарат для приготовления мороженого, а также диспенсер для оливкового масла и даже маслобойка, которая взбивает масло прямо во время поездки. Кроме этого, в машине располагаются небольшая плита, встроенные в переключатель передач солонка и перечница, тостер, емкость для джема (за отсеком климат-контроля), гриль и аппарат для приготовления пасты (вмещает три средних цыпленка, индейку или маленького поросенка), пестик, ступка и многое другое.

Рядом с задними окнами расположена небольшая грядка для свежих трав и стойка для приправ.

Сам Оливер говорит по этому поводу, что бросил компании неслыханный вызов, и она с ним не только блестяще справилась — результат просто поражает! Ему и домочадцам автомобиль невероятно нравится, теперь кулинарные «вылазки» станут гораздо комфортнее.

Создатели чудо-автомобиля признались, что не могли даже представить, что им поручат решение настолько сумасбродных задач (например, научить автомобиль взбивать масло с помощью колес), но им было невероятно весело и интересно, и они приняли вызов.

Семиместный Discovery с багажником до 2500 литров — интересный объект для кастомизации. В него вместились и алюминиевая раковина, и ж/к телевизор, и раздвижная кухонная столешница, которая при желании превращается в обеденный стол.

Впрочем, все это можно увидеть в первом видеосюжете, созданном по этому поводу, а всего их будет три. Оливер планирует приготовить с помощью автомобиля что-нибудь вкусненькое!

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Фото: Jaguar Land Rover