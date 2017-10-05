Топором по двойной сплошной: в Тольятти мужчина три часа вырубал выезд на встречку

Очевидец снял на видео, как мужчина, сидя на корточках, колошматит топором по осевой разметке. Полиция уже установила личность несанкционированного дорожного рабочего.

Запись сделана на улице Громовой в Тольятти, напротив дома №1, где расположено придорожное кафе. Его посетители после приема пищи и отдыха могут выехать с парковки исключительно направо, а дальше улица Громовой делает крутой поворот и переходит в улицу Кунеевскую, на всем протяжении которой — двойная сплошная. Развернуться по правилам водители могут только в конце этой улицы, где она вливается в круговую развязку — до нее от кафе 2,7 км, соответственно, выезжающие из заведения гости, если им надо налево, а не направо, делают крюк более чем в 5 км!

Мужчина с топором, вероятно, работает в этом кафе и пытался с помощью топора обеспечить посетителям удобный выезд. Очевидцы утверждают, что мужчина колошматил по двойной сплошной три часа, после чего на место несанкционированных дорожных работ приехала полиция. Как сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на представителя ГУ МВД Самарской области, главным героем видеоролика оказался 48-летний житель Тольятти. В настоящее время выясняются все обстоятельства самоуправства, в частности, по чьей инициативе и в каком статусе мужчина рубил разметку, после чего ему будет предъявлено обвинение как физическому, должностному или юридическому лицу.

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Фото, видео: Валерий Синегуб/YouTube