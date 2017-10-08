Леопард пришел на завод Suzuki. Рабочие бежали

Леопарда, в три часа ночи разгуливавшего по заводу Maruti Suzuki, увидел на экране монитора охранник и тут же поднял тревогу. Произошло это на заводе, расположенном в городе Манесар неподалеку от столицы Индии Нью-Дели, сообщает Hindustan Times. Рядом с предприятием — лесистая местность Аравалли, откуда и мог спуститься хищник.
В срочном порядке пришлось отменять утреннюю смену и эвакуировать работников ночной смены. На место вызвали команду местной службы охраны дикой природы, в поисках животного были задействованы семь человек, которые вооружились транквилизаторами, чтобы успокоить и обезвредить животное. Увы, его так и не удалось обнаружить в огромном помещении завода, внизу которого располагаются неосвещенные подвалы, которые приходилось обследовать с фонарями. Куда делся хищник, так до сих пор и не ясно.
Завод Maruti Suzuki выпускает линейку моделей: Swift, Swift Desire и Ertiga.
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Фото: hindustantimes.co