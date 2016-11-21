Министерство внутренних дел опубликовало изменения в документы, которые регламентируют порядок выдачи и замены водительских удостоверений.

С марта этого года обменять водительские удостоверения в связи с истечением срока их действия можно не только в ГИБДД, но и в многофункциональных центрах (МФЦ). Многие, кто до этого менял права в ГИБДД, были удивлены тем, что процедура замены занимает несколько дней. Теперь МВД официально прописало сроки, в течение которых должна проходить замена национальных водительских удостоверений и выдача международных через МФЦ.

По обновленному регламенту, который вступает в силу 14 октября 2017 года, на всю процедуру от момента подачи заявления до ее полного выполнения, то есть выдачи нового удостоверения, отводится 15 рабочих дней. Одновременно с документами МФЦ направляет в ГИБДД также фотографию и образец подписи заявителя.

При этом после передачи в ГИБДД из МФЦ пакета документов у сотрудника ГИБДД есть 5 дней для того, чтобы оформить национальное водительское удостоверение или международные права. Напомним, что по тому же регламенту в случае, если за заменой удостоверения гражданин обращается в ГИБДД, то такая услуга оказывается ему в течение часа.

Кроме того, в обновленном регламенте есть еще одно важное изменение. Касается оно тех, кто проходил обучение в автошколе или получал медсправку в другом регионе. Теперь сотрудники ГИБДД будут обязаны направить запрос в соответствующую организацию для подтверждения выдачи документа. То есть получить или обменять водительское удостоверение в день обращения тоже вряд ли удастся.

Напомним, что со следующего года функции МФЦ намерен взять на себя Сбербанк.

Летом прошлого года МВД предложило увеличить госпошлину на водительские удостоверения и загранпаспорта. Необходимость повышения цен в МВД объяснили применением электронного чипа ‎при изготовлении документов нового поколения.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС