Битва титанов: Koenigsegg Agera RS оказался динамичнее, чем Bugatti Chiron

В середине сентября французская фирма Bugatti заявила о том, что ее гиперкар Chiron установил мировой рекорд в разгоне с места до 400 км/ч с последующей остановкой. Однако продержался он недолго: в начале октября шведский Koenigsegg выполнил это упражнение еще быстрее!

Напомним, что Bugatti Chiron выполнил упражнение 0-400-0 км/ч за 41,96 с. Результат Koenigsegg Agera RS — 36,44 с! Заезды проходили 1 октября в датском городке Вандель на бывшем военном аэродроме, превращенном несколько лет назад в солнечную электростанцию. Для установки рекорда использовался один из клиентских автомобилей — с него даже не стали снимать защитную пленку. Возможно, конечно, она положительно повлияла на аэродинамику, но в фирме Koenigsegg объясняют, что у них просто не было времени снимать эту пленку. Дело в том, что изначально ставить рекорд планировалось на тестовом полигоне в немецком Папенбурге, но там резко испортилась погода, и фирме пришлось оперативно искать альтернативную площадку — подтверждение из Дании пришло лишь за 12 часов до начала заезда.

Глава и основатель компании Кристиан фон Кенигсегг и заводской тест-пилот Никлас Лилья накануне рекорда

Рекордный автомобиль кроме того снабжен опциональным каркасом безопасности и заводским мощностным апгрейдом, благодаря которому 5,0-литровая битурбовосьмерка выдает 1360 л.с., но это все равно меньше, чем у Широна: его 8,0-литровый двигатель W16 может похвастать 1500 «лошадьми».

И тем не менее Koenigsegg оказался быстрее. Он показал лучшее время не только в разгоне с места до 400 км/ч с последующей остановкой, но и на ключевых отрезках этого упражнения. Так, до 400 км/ч шведский гиперкар разогнался за 26,88 с (Chiron — за 32,6 с), причем на это ему понадобилось всего 1958 м дистанции (Широну — 2621 м), а за все упражнение Agera RS проехал 2441 м трассы против 3112 м у Bugatti.

Управлял автомобилем заводской тест-пилот Никлас Лилья. В отличие от Хуана Пабло Монтойи, который ставил рекорд на Bugatti в рубашке и без шлема, Лилья облачился в полную гоночную амуницию — комбинезон, перчатки, шлем, специальная обувь. На максимальную скорость все это, конечно, не влияет, но как бы подчеркивает профессиональный подход команды Koenigsegg к делу. Интересно, чем теперь ответят в Bugatti? Не иначе как им придется выпускать новую, более совершенную и быструю версию Широна.

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Фото, видео: Koenigsegg