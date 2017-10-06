Каждый сможет почувствовать себя гаишником. Бесплатно

В Правительстве России одобрен законопроект, который предусматривает вынесение постановления о штрафах на основе видео, снятого простыми гражданами.

Решение о внесении в Госдуму соответствующего законопроекта было принято накануне на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Теперь законопроект внесут на рассмотрение депутатов, а затем потребуется 2,5 млрд руб. для создания соответствующего программного обеспечения.

Почувствовать себя инспектором ГИБДД сможет любой желающий, имеющий смартфон. Снятое на него видео ГИБДД рассмотрит в точно таком же порядке, как данные с автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД, то есть в этом случае для водителей будет действовать «презумпция виновности»: им придется доказывать свою невиновность.

Для того, чтобы в ГИБДД рассмотрели соответствующее видео, оно должно быть снято на смартфон с помощью специального приложения, которое фиксирует дату и геоданные. Затем информация должна быть передана на сайт госуслуг. Там она пройдет первичную обработку (будет проверено качество видео, читаемость номеров и т.д.), а после этого отправлено в ГИБДД. Таким образом остаться анонимным не удастся: для того чтобы наказать нарушителя, придется зарегистрироваться на сайте госуслуг.

«Для того чтобы „народный инспектор“ действительно начал работать, необходимо обеспечить соответствующую инфраструктуру. Во-первых, создать и оттестировать мобильное приложение. Во-вторых, развернуть инфраструктуру портала государственных услуг. Со стороны правительства планируется потратить за 3 года более 2,5 млрд рублей на создание этой инфраструктуры. Но с учетом того, что „народный инспектор“ будет, в том числе, помогать собирать штрафы, это частично компенсирует затраты правительства», — заявил глава открытого правительства Михаил Абызов.

Фактически Правительство России решило распространить опыт Татарстана и Москвы, где желающие пожаловаться на некоторые нарушения ПДД могут сделать это с помощью приложений «Народный инспектор» и «Помощник Москвы». Причем в Москве активным пользователям еще и начисляются бонусные баллы, которые можно обменять на сувенирную продукцию или, например, билеты на концерт. Что привело к, мягко говоря, перекосам: некоторым людям штрафы выписывались совершенно необоснованно. В Татарстане в прошлом году с помощью такого приложения собрали около 49 млн руб. штрафов, в Москве — более 100 млн руб.

Водитель решил оставить побольше места для проезда, заехав на газон одной стороной автомобиля. И был оштрафован через приложение «Помощник Москвы»
Водитель решил оставить побольше места для проезда, заехав на газон одной стороной автомобиля. И был оштрафован через приложение «Помощник Москвы»

Ожидается, что почувствовать себя инспектором ГИБДД и передать видео с правонарушением можно будет через год. По некоторым оценкам, добровольными бесплатными помощниками гаишников могут стать несколько десятков миллионов человек.

  • Пакет поправок в КоАП, позволяющий гражданам фиксировать на камеру мобильного телефона нарушителей ПДД, а затем отправлять «куда надо», МВД разработало еще летом 2016 года. Для этого создается специальное приложение. Запись, которую сделает очевидец с помощью приложения, некорректируемая, к ней будут автоматически «подшиваться» координаты места нарушения, его дата и время.
  • Мы проводили опрос читателей нашего сайта, готовы ли они занять активную гражданскую позицию в отношении нарушителей ПДД. Выяснилось, что 79% готовы, из них 53%, если им гарантируют личную безопасность и их домочадцев.
  • С детства мы не любим ябед и всего, что с ними связано. Когда человек становится старше, безобидное «ябеда» перерастает в мерзкое «доносчик». Но ведь бывают же исключения? Об этом в нашем материале.

Фото: Петр Ковалев/Интерпресс/ТАСС, Facebook

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Комментарии (12)

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мне одному показалось, что газель стоит не только на газоне, но и на пешеходной дорожке?

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0
Александр

это называется тротуар

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0

Класс! О чем я и говорил, когда ярые сторонники приложения — стукачка-газонщика тут писали кипятком только от одной мысли его появления в гуглмаркете.

Закинули сначала лайтовую версию с парковой. Не без помощи троллей поняли, что люд-то готов стучать. А теперь можно со стада стричь и за остальные нарушения, причем само же это стадо и будет пополнять бюджет... Не, не государственный, а частный карман, поскольку все эти деньгу уйдут МАДИ, АМПП и пр., где их успешно попилят между очень узким кругом.

Будет очень интересно послушать мнение этих сторонников, когда всё это заработает, и когда сторонникам придется самим опротестовывать (или платить) постановления, выписанные им справедливым пешеходом или свято придерживающимся правил (неправильная парковка во дворе, стоп-линия, линия разметки, неработающий стоп-сигнал, тонировочка, перекресток с затором и многое другое) автолюбителем. Оооо, а если еще и за это «плюшки» выдавать будут...

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+2
Правильный

Да как вы надоели, примитивные брехунишки, придумали бы уж вранье поинтереснее, все у них кто-то ворует не наворует... Друг, мож ты сам, того, а? И поэтому на воре шапка горит?)

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-2
Безымянный

ахахаха. не воруют? думаю, что не составит труда поискать в интернете информацию о структуре работы подрядных(!) организаций. Я приведу самые популярные, а уже про остальное извольте сами поискать.

1. Все камеры, выписывающие штрафы, принадлежат частным компаниям. Контракт заключен так, что эта компания получает свою комиссию с каждого выписанного штрафа. Самый популярный штраф — 500 руб за превышении. Большинство оплачивает их со скидкой 50%. Комиссия владельца камеры 233 руб. Кстати, про комиссию писали на этом сайте.

2. Эвакуация. В Москве за эвакуацию (помимо штрафа) службой МАДИ налагается штраф 5000 руб. Так им не хватает!!!! А откуда их докапитализируют? Правильно! Из городского бюджета. Думаю, среднюю по рынку цену и называть тут не стоит, а ведь ребята работают на потоке.

АМПП — вовсе «замечательная» организация, с которой мне пришлось столкнуться лично, в том числе в суде. Им даже прокуратура не указ! Боюсь, что мне такое количества символов не позволит сайт написать, чтобы описать весь беспредел, который они творят.

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+2
Правильный

Да весь этот беспредел, так называемый, вы высосали с хлюпаньем из пальца, надеюсь хоть из своего-то?) Я повторяю, брехунов тут завались, а вот с доказательствами напряженка! Факты давайте, факты а не брехню переписанную друг у друга! Я ведь не утверждаю, что вы гомосексуалист, а ведь мог, понимаете? Поэтому и вы, прежде чем повторять чужую чушь, извольте предъявить подтверждение! А когда вам кажется, то лучше перекреститесь! Не уподобляйтесь, местоному дурочку Каплану, с его массовыми анальными выделениями!

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-2
Безымянный

Я намерено убрал ссылки на сайты, но Вы можете без труда по оригинальности текста выйти на источники. Или этого тоже недостаточно и нужно провести расследование в стиле Навального?

«Напомним, как писала „....Ru“, победитель конкурса должен установить в Московской области 1055 дорожных камер, фиксирующих нарушения ПДД в автоматическом режиме, и обслуживать их в течение 12 лет. Затраты на создание и обслуживание системы полностью несет концессионер, а государство выплачивает ему компенсацию в размере 233 руб. с каждого штрафа за нарушение ПДД, которое зафиксировали камеры.»

"...Что-то не сходится, воскликнет знакомый с арифметикой читатель и будет прав: большинство эвакуируемых машин в Москве относятся к категории 80–250 л.с. и отправляются на штрафстоянку за 5000 рублей! Получается, что эвакуаторщики работают себе в убыток, тратя на эту операцию 5800 рублей? А вот и нет! Дополнительные расходы, оказывается, покрывает бюджет города Москвы. Какая чудная бизнес-модель! Сплошные расходы и никаких доходов. Но теперь становится уж совсем непонятно: как это коммерческие эвакуаторы умудряются держать стоимость своих услуг в пределах МКАД на уровне всего 2000 рублей за эвакуацию? Ведь «муниципалы» и при тарифе в 5000–7000 рублей умудрились в убыток себе и бюджету города работать!"

А АМПП имел лично дело, как и написал ранее. Или мне в доказательство решение суда надо прикрепить? Или видеозапись, где сотрудник (обычный фотограф) говорит, что я тут незаконно фотографирую и знаю об этом, но мне так начальство сказало, а всем несогласным указало на дверь.

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0

«из них 53%, если им гарантируют личную безопасность и их домочадцев».

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конечно гарантируют: взвод охраны, БТР на парковке, который будет отгонять желающих сжечь ваш автомобиль, спецназ, вертолеты! государство у нас прекрасное всем всегда все гарантирует.

Хотя если вы сами готовы быть инспекторами ГИБДД почему не хотите поработать собственной охраной?) Надо же помогать государству, проявлять гражданскую позицию!

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0

А я-то думал, что желающих будут ставить на разделительную полосу на Новом Арбате, а ФСБшники на Мерсах будут их сбивать...

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+3
Каплан Илья

Да уж... Заболевание перешло в тяжелую форму!)))

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0
Безымянный

Я вам сочувствую. Лечитесь:)

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0

Теперь можно нарушать пдд — пускай фотоют и снимают я за свой Ренж все оплачу

А вот 90% России будут страдать за маленькую оплошность и друг на друга стук стук стук )

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