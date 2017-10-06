Каждый сможет почувствовать себя гаишником. Бесплатно

В Правительстве России одобрен законопроект, который предусматривает вынесение постановления о штрафах на основе видео, снятого простыми гражданами.

Решение о внесении в Госдуму соответствующего законопроекта было принято накануне на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Теперь законопроект внесут на рассмотрение депутатов, а затем потребуется 2,5 млрд руб. для создания соответствующего программного обеспечения.

Почувствовать себя инспектором ГИБДД сможет любой желающий, имеющий смартфон. Снятое на него видео ГИБДД рассмотрит в точно таком же порядке, как данные с автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД, то есть в этом случае для водителей будет действовать «презумпция виновности»: им придется доказывать свою невиновность.

Для того, чтобы в ГИБДД рассмотрели соответствующее видео, оно должно быть снято на смартфон с помощью специального приложения, которое фиксирует дату и геоданные. Затем информация должна быть передана на сайт госуслуг. Там она пройдет первичную обработку (будет проверено качество видео, читаемость номеров и т.д.), а после этого отправлено в ГИБДД. Таким образом остаться анонимным не удастся: для того чтобы наказать нарушителя, придется зарегистрироваться на сайте госуслуг.

«Для того чтобы „народный инспектор“ действительно начал работать, необходимо обеспечить соответствующую инфраструктуру. Во-первых, создать и оттестировать мобильное приложение. Во-вторых, развернуть инфраструктуру портала государственных услуг. Со стороны правительства планируется потратить за 3 года более 2,5 млрд рублей на создание этой инфраструктуры. Но с учетом того, что „народный инспектор“ будет, в том числе, помогать собирать штрафы, это частично компенсирует затраты правительства», — заявил глава открытого правительства Михаил Абызов.

Фактически Правительство России решило распространить опыт Татарстана и Москвы, где желающие пожаловаться на некоторые нарушения ПДД могут сделать это с помощью приложений «Народный инспектор» и «Помощник Москвы». Причем в Москве активным пользователям еще и начисляются бонусные баллы, которые можно обменять на сувенирную продукцию или, например, билеты на концерт. Что привело к, мягко говоря, перекосам: некоторым людям штрафы выписывались совершенно необоснованно. В Татарстане в прошлом году с помощью такого приложения собрали около 49 млн руб. штрафов, в Москве — более 100 млн руб.

Водитель решил оставить побольше места для проезда, заехав на газон одной стороной автомобиля. И был оштрафован через приложение «Помощник Москвы»

Ожидается, что почувствовать себя инспектором ГИБДД и передать видео с правонарушением можно будет через год. По некоторым оценкам, добровольными бесплатными помощниками гаишников могут стать несколько десятков миллионов человек.

Пакет поправок в КоАП, позволяющий гражданам фиксировать на камеру мобильного телефона нарушителей ПДД, а затем отправлять «куда надо», МВД разработало еще летом 2016 года. Для этого создается специальное приложение. Запись, которую сделает очевидец с помощью приложения, некорректируемая, к ней будут автоматически «подшиваться» координаты места нарушения, его дата и время.

Мы проводили опрос читателей нашего сайта, готовы ли они занять активную гражданскую позицию в отношении нарушителей ПДД. Выяснилось, что 79% готовы, из них 53%, если им гарантируют личную безопасность и их домочадцев.

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Фото: Петр Ковалев/Интерпресс/ТАСС, Facebook