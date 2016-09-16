Чиновники вновь купят любимые автомобили: BMW построит завод в России

В компании BMW вернулись к идее построить собственный завод в России. В случае локализации сборки моделей чиновники снова получат возможность покупать любимые седаны 7-й серии.

Сейчас компания рассматривает несколько вариантов, но самым очевидным является Калининградская область с ее Особой экономической зоной (ОЭЗ). Работающие в ОЭЗ компании получат субсидии из бюджета, сопоставимые по размерам с таможенными платежами.

Сейчас BMW собирает несколько своих моделей методом крупноузловой сборки на калининградском «Автоторе». Собственно, первоначально, несколько лет назад, российская компания планировала создать с BMW СП и построить завод для полноценной сборки автомобилей. Однако из-за разразившегося кризиса об этих планах быстро забыли.

Теперь же BMW хочет создать собственное производство, причем полного цикла, пишут «Ведомости» с ссылкой на знакомого с менеджерами человека. То есть в Калининграде будут осуществлять сборку автомобилей со сваркой и окраской кузовов. Общий объем инвестиций может составить несколько сот миллионов евро. Из-за того что планируемые объемы сборки будут равны объемам продаж в России, в концерне не видят смысла привозить в Россию штамповочное оборудование и создавать двигателестроительное производство.

«В России есть несколько технологических зон, где производятся автомобили, включая Московский, Калужский, Петербургский, Калининградский регионы, — заявил изданию старший вице-президент BMW Хендрик фон Кюнхайм. — Мы проанализировали все локации и сейчас находимся в стадии принятия решения». По его словам, окончательное решение о том, станет ли концерн создавать производство самостоятельно или с кем-то из партнеров, будет принято в течение ближайших месяцев или даже недель.

Локализация производства, например, представительского седана BMW 7-й серии, позволит немецкому концерну вернуться в систему госзакупок в России. Несмотря на то, что, по словам представителей компании, на госзакупки приходилось всего 3% от общего объема продаж BMW в России, именно «семерку» очень любят чиновники различного ранга в нашей стране.

Сегодня BMW единственная компания из «большой немецкой тройки», чьи продажи в России растут. За первые восемь месяцев у нас продано 19 279 баварских автомобилей (+5%), в то время как продажи Mercedes-Benz упали на 5%, до 23 881, а у Audi снизились аж на 24%, до 11 015 автомобилей. В BMW ожидают, что в 2017-м российский рынок вырастет на 15%, а премиум-сегмент прибавит 5%.

Конкурент BMW, Mercedes-Benz, строит свой завод в Солнечногорском районе Московской области.

В августе продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 16,7%, и эксперты ждут дальнейшего восстановления рынка.

Фото: Александра Краснова/ТАСС