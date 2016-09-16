Они выталкивали автобус с ж/д переезда руками! 19 погибших

ДТП, унесшее жизни по меньшей мере 19 человек, случилось этой ночью на железнодорожной станции Покров Петушинского района Владимирской области. Автобус Mercedes-Benz заглох на путях и был буквально разорван поездом.

На этой неделе «За рулем» рассказывал о ЧП в Польше со вставшим на железнодорожных путях автобусом — тогда лишь чудом удалось избежать человеческих жертв. К сожалению, похожий случай во Владимирской области окончился куда более плачевно.

По данным пресс-службы МВД, авария произошла 6 октября в 03 часа 29 минут: автобус марки Mercedes-Benz с полусотней пассажиров въехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд и там заглох. Водитель автобуса попросил пассажиров вытолкнуть заглохшую машину с путей, примерно три десятка человек попытались это сделать, но безуспешно. Те, кто остался в автобусе, погибли от столкновения с пассажирским поездом №60 «Санкт-Петербург — Нижний Новгород». Его машинист применил экстренное торможение, существенно снизил скорость, но избежать удара не удалось.

Точное число жертв на данный момент не установлено, источники в правоохранительных органах говорят о по меньшей мере 19 погибших, в том числе одном ребенке. Известно также, что большинство пассажиров автобуса были гражданами Узбекистана (55 человек), двое водителей — граждане Казахстана — вели машину по очереди, сам автобус был с казахстанскими номерами.

По факту катастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». МЧС открыло горячую линию для родственников пострадавших.

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Фото: 33.мвд.рф

Видео: YouTube