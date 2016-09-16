Премьеру «Форсаж 9» перенесли на год

Создатели самой успешной в истории индустрии кинофраншизы The Fast and Furious («Форсаж») перенесли дату премьеры девятой части саги на один год.

В прошлом году перед премьерой восьмого «Форсажа» было объявлено, что девятая часть выйдет на экраны в апреле 2019 года, а десятая — в апреле 2021 года. Однако накануне на официальной странице фильма появилось сообщение, что девятая часть выйдет 10 апреля 2020 года. А о судьбе «Форсаж-10» вообще ничего не известно. При этом компания Universal Pictures, которая владеет правами на киноэпопею, никаких официальных сообщений не сделала.

Ранее Вин Дизель говорил, что девятая и десятая части будут последними в кинофраншизе и сняты в виде саги с продолжением.

Любопытно, что, по данным западных СМИ, у девятой части «Форсажа» до сих пор нет ни режиссера, ни сценариста. Режиссер последней вышедшей части Ф. Гэри Грей старается не комментировать свое возможное участие в девятой части фильма.

«Форсаж 8», впрочем, как и все последние части кинофраншизы, имел мало общего с первой частью, в которой показывалась жизнь уличных гонщиков

Единственное, что известно о девятой части фильма, это то, что в ней снимутся Вин Дизель Дуэйн Джонсон, хотя они серьезно конфликтовали во время съемок последней части. Свое участие в фильме также подтвердила Мишель Родригез.

Общемировые сборы всех восьми вышедших частей «Форсажа» превысили 8 млрд долл. Несмотря на некоторое падение интереса к франшизе, восьмая часть собрала в первый уикенд проката 532,5 млн долл., что стало абсолютным рекордом, отодвинув на второе место фильм «Звездные войны: Пробуждение силы», который собрал в первый уикенд 529 млн долл.

В ноябре этого года для персональных компьютеров и видеоприставок выходит игра Need for Speed: Payback. Часть сценарных сюжетов игры пересекаются с фильмом «Форсаж».

Страховщики оценили убытки, которые нанесли съемки первых семи частей «Форсажа» в более чем полмиллиарда долларов.

Фото: Universal Pictures