Правительство выделило на борьбу с главной российской бедой еще 10 млрд рублей

Правительство распределило средства между бюджетами субъектов. Деньги выделены на модернизацию региональных, межмуниципальных и местных дорог. Соответствующий приказ сегодня подписал Дмитрий Медведев.

Из общей суммы в 9,857 млрд рублей 1,435 млрд руб. правительство выделило 11 субъектам на строительство и ремонт дорожных искусственных сооружений, 3,843 млрд руб. — 9 регионам на реализацию «крупных особо важных для социально-экономического развития России проектов», 2,579  млрд руб. — 17 регионам на развитие пропускной способности дорог, 2 млрд руб. дали Хабаровскому краю на проекты государственно-частного партнерства.

Особым распоряжением правительства из резервного фонда выделено 103,6 млн рублей Калининградской области на строительство эстакады «Восточная» и 15,4 млн рублей Омской области на ввод дороги местного назначения протяженностью 0,94 км.

Среди субъектов, которые получат больше всего «дорожных» денег, следует выделить Магаданскую область — 1,1 млрд, Новгородскую область — 1,3 млрд, Саратовскую область — 750 млн, Волгоградскую область — 621 млн, Калужскую область — 521,9 млн, Оренбургскую область — 500 млн, Самарскую область — 400 млн, Республики Бурятия и Мордовия, а также Псковскую область — по 300 млн рублей.

  • В дорожной сфере недавно разоблачили крупнейший сговор, участники которого присвоили 13 млрд бюджетных денег. Махинацию выявила Федеральная антимонопольная служба.
  • В мировом рейтинге автомобильных дорог Россия заняла «почетное» 114-е место, и это из 137! Даже в Таджикистане и Монголии дороги лучше, а наши, согласно рейтингу World Economic Forum, на одном уровне с Бенином и Казахстаном.
  • В Омской области селяне так и не дождались от администрации дороги и «слепили» ее из того, что было. Получилось — не очень.

Фото: depositphotos.com

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Комментарии (5)

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И для сравнения, пригласить иностранную компанию.

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Интересно, сколько из них реально будет вложено в дороги? Хоть бы раз государство полностью проследило всю цепочку. Может быть выяснилась, что километр дороги стоит реально меньше?

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0
Dmitriy

Вы заголовок прочли? Речь о главной российской беде! А это не дороги...

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0
Akopov Mikhail

Это едроссы и люди с синдромом дефицита внимания.

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-1
Каплан Илья

Скоро выборы...

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