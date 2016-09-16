В конце октября на автосалоне в Токио японская фирма представит новую модель Tj Cruiser, которая объединяет в себе преимущества кроссовера и коммерческого фургона. Силовой агрегат — гибридный, на основе 2,0-литрового бензинового двигателя.

Весной на автосалоне в Нью-Йорке Toyota показала молодежный концептуальный кроссовер FT-4X с угловатым, многофункциональным кузовом. Tj Cruiser — его идейное продолжение, но куда более приближенное к серийному производству. Примерно полгода назад японская фирма зарегистрировала в патентном ведомстве США имя Tj Cruiser, и теперь стало понятно, что за модель выйдет с таким названием.

Tj Cruiser относится к компактному классу: длина — 4300 мм, ширина — 1755 мм, высота — 1620 мм, но колесная база в 2750 мм — как у среднеразмерных кроссоверов, то есть колеса буквально расставлены по углам кузова, чтобы обеспечить максимальный простор в салоне. Кубический дизайн экстерьера роднит Tj Cruiser с коммерческими фургонами, но большие колеса, рельефные арки и гипертрофированная радиаторная решетка делают его похожим на внедорожники. Буквы Tj в названии расшифровываются как toolbox (ящик с инструментами) и joy (удовольствие).

Крыша, капот, багажная дверь и горизонтальные поверхности передних крыльев покрыты специальным материалом, не боящимся царапин. Багажник и тыльные части спинок кресел также отделаны износостойким материалом. Кресел в салоне всего четыре, три из них можно сложить в ровный пол и получить погрузочную площадку длиной 3 м — внутри кузова можно перевезти велосипед или доску для серфинга. Большое количество проушин позволит надежно закрепить груз.

О силовой установке пока известно лишь то, что она гибридная и в ее состав входит 2,0-литровый бензиновый ДВС. Привод заявлен передний либо полный.

Когда появится серийный Tj Cruiser, пока неизвестно, но, скорее всего, уже в следующем году, ведь в Японии скоро закончится серийное производство культовой модели FJ Cruiser, и Tj Cruiser вполне годится на роль его наследника.

На этой неделе Toyota существенно снизила цены в России на кроссовер Highlander.

В этом месяце в России должны стартовать продажи внедорожника Toyota Fortuner.

В сентябре на автосалоне во Франкфурте Toyota представила обновленный внедорожник Land Cruiser Prado.

Фото: Toyota