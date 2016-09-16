Женщине в маленьком хэтчбеке не хватило 9 метров для парковки

Некоторые ученые утверждают, что женщинам хуже, чем мужчинам, удается движение задним ходом за рулем автомобиля. Может, они ошибаются, но казус, имевший место в британском городе Саутенд-он-Си, в любом случае из ряда вон выходящий.

Хэтчбек Citroen C1 первого поколения имеет всего 3435 мм в длину и, по идее, у водителей, прошедших обучение в автошколе, с его парковой не должно возникать никаких проблем даже на тесных городских улицах. Однако дамочка, снятая на камеру на одной из улочек города Саутенд-он-Си (графство Эссек) либо плохо училась, либо купила права, либо находилась в неадекватном состоянии.

Камера, с которой велась запись, к сожалению, не фиксирует звук, но, по словам наблюдавшей из окна дома за неумелой парковкой учительницы, двигатель Ситроена все время ревел на максимальных оборотах, и, возможно, именно запах паленого сцепления заставил сидевшую за рулем дамочку после седьмой неудачной попытки встать у дороги, ретироваться и поискать более просторную площадку для парковки для своего автомобиля, притом что здесь в ее распоряжении было по меньшей мере 30 футов (9,14 м) свободного пространства в длину!

«Я уже было собиралась выйти на улицу, постучать в окошко и предложить женщине припарковать машину за нее», — цитирует слова учительницы британский таблоид Daily Mail.

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Фото, видео: YouTube