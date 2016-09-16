Шведская головоломка: Polestar анонсировала свою первую модель

Компания опубликовала несколько фрагментов машины, которую должны рассекретить 17 октября. Если смотреть на них по отдельности, то ничего непонятно, но шведы сжалились и пронумеровали каждый кусочек пазла. А энтузиасты прикинули, что общая картинка может состоять из 60 элементов, и попробовали расположить имеющиеся на правильные места.
В итоге из кусочков можно сложить часть изображения задней части машины. Судя по всему, это будет спортивное двухдверное купе. Почему? Уж больно много схожего с концептом Volvo Concept Coupe, которое Volvo показывала аж четыре года назад.
В пользу этой догадки говорит еще и тот факт, что кусочков пазла должно быть 60, так и не переродившийся в серийную модель концепт мог получить индекс C60. У предполагаемого купе Polestar тонкие С-образные фонари, есть диффузор, видно, что у модели будут серьезно расширены колесные арки. Ну и наконец, Volvo Concept Coupe создавал Томас Ингелат, которого Volvo отправила руководить созданной компанией Polestar.
Единственное, в чем нет практически никаких сомнений, так это в силовой установке. Еще при объявлении о создании отдельной компании было заявлено, что Polestar займется производством заряженных электромобилей. То есть с высокой долей вероятности можно сказать, что в движение машина будет приводиться одним или двумя электромоторами.
Презентация первой модели не означает ее немедленный запуск в производство. Вероятнее всего, первую серийную модель Polestar мы увидим только через 2–3 года.
- Polestar окончательно превратилась в самостоятельную компанию в конце сентября этого года. Попрощалась с Volvo она тоже в Instagram.
- Сама Volvo объявила, что все ее модели после 2019 года получат электромоторы в составе силовых установок.
Фото: Polestar, SwissSpeed, Volvo