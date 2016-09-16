Шведская головоломка: Polestar анонсировала свою первую модель

Компания Polestar, которая образовалась летом, после выделения из состава Volvo Cars, анонсировала свою первую модель. Причем самым необычным образом.

Polestar

Компания опубликовала несколько фрагментов машины, которую должны рассекретить 17 октября. Если смотреть на них по отдельности, то ничего непонятно, но шведы сжалились и пронумеровали каждый кусочек пазла. А энтузиасты прикинули, что общая картинка может состоять из 60 элементов, и попробовали расположить имеющиеся на правильные места.

В итоге из кусочков можно сложить часть изображения задней части машины. Судя по всему, это будет спортивное двухдверное купе. Почему? Уж больно много схожего с концептом Volvo Concept Coupe, которое Volvo показывала аж четыре года назад.

В пользу этой догадки говорит еще и тот факт, что кусочков пазла должно быть 60, так и не переродившийся в серийную модель концепт мог получить индекс C60. У предполагаемого купе Polestar тонкие С-образные фонари, есть диффузор, видно, что у модели будут серьезно расширены колесные арки. Ну и наконец, Volvo Concept Coupe создавал Томас Ингелат, которого Volvo отправила руководить созданной компанией Polestar.

Нынешний глава Polestar Томас Ингелат и его детище — концепт Volvo Concept Coupe

Единственное, в чем нет практически никаких сомнений, так это в силовой установке. Еще при объявлении о создании отдельной компании было заявлено, что Polestar займется производством заряженных электромобилей. То есть с высокой долей вероятности можно сказать, что в движение машина будет приводиться одним или двумя электромоторами.

Презентация первой модели не означает ее немедленный запуск в производство. Вероятнее всего, первую серийную модель Polestar мы увидим только через 2–3 года.

Polestar окончательно превратилась в самостоятельную компанию в конце сентября этого года. Попрощалась с Volvo она тоже в Instagram.

Сама Volvo объявила, что все ее модели после 2019 года получат электромоторы в составе силовых установок.

Фото: Polestar, SwissSpeed, Volvo