Renault выпустит 21 новую модель в ближайшие шесть лет

Французская компания раскрыла свой стратегический план на ближайшую шестилетку. Среди прочего: нарастить рентабельность, активно применять программу «качественной» экономии «Монозакури», инвестировать в новые технологии и стать лидером по производству электромобилей. Обещают и еще много чего другого.

Группа Renault, объединяющая компании Renault, Dacia и RSM, представила стратегический план развития на ближайшие шесть лет — Drive the Future. Согласно ему, ежегодная выручка должна расти на 70 млрд евро, а рентабельность должна быть не ниже 7%.

Ожидается, что с помощью этого плана удастся увеличить продажи на 40%, до 5 млн автомобилей в год. В 2016 году Группе удалось реализовать 3,47 млн автомобилей. Для этого планируется расширить модельный ряд, выпустив в течение ближайших шести лет 21 новый автомобиль, включая три модификации; нарастить свое присутствие в России через Renault и за счет инвестиций в АВТОВАЗ; развивать совместные проекты в сфере электрического транспорта — создать 8 полностью электрических автомобилей и 12 электрифицированных моделей; развивать линейку легких коммерческих автомобилей, став мировым лидером в этом сегменте; активнее сотрудничать с Китаем, создавать совместные предприятия по разработке электрического транспорта и активнее экспортировать машины в Бразилию, Индию и Иран.

Положительный эффект на развитие компании должны оказать: применение программы экономии Monozukuri; общие платформы автомобилей Группы Renault, которые необходимо довести до 80%; инвестиции в размере 18 млрд евро в НИОКР, что в дальнейшем даст рывок в развитии компании; 100%-ный переход на ключевых рынках на подключаемый транспорт (гибриды) и активная работа над внедрением автономных технологий — за это время планируется разработать 15 беспилотников. Последний пункт, в частности, предполагает и развитие интернет-службы такси и автономного такси (к концу действия плана).

Глава Renault Карлос Гон отмечает, что Группа является здоровой и прибыльной, а программа Drive the Future позволит ей расти и дальше в быстро меняющейся отрасли за счет инвестиций в ключевые регионы и продукты, использование общих ресурсов и повышение конкурентоспособности.

Справка

Японское понятие «моназакури» означает «производство со стремлением к совершенству». Суть системы в том, чтобы сократить общие расходы на производство и одновременно повысить качество выпускаемого продукта. Оптимизация достигается за счет объединения процессов конструирования, производства и логистики. Комплексный подход моназакури давно применяет Ниссан, а теперь его внедряют на всех площадках Группы Renault.

Некоторые положения стратегического плана уже с успехом используются в прототипе Symbioz, который компания Renault показала во Франкфурте. Автомобиль не только способен сам ехать без участия человека, но с помощь него можно и управлять настройками «умного» дома.

Первое место среди самых популярных в России кроссоверов и внедорожников удерживает Renault Duster, правда, на пятки ему уже наступает Hyundai Creta.

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