Ford снизил в России цены на кроссовер Explorer

Компания Ford Sollers объявила о снижении на российском рынке цен на кроссовер Explorer, который собирают в Елабуге. Кроме того, компания объявила о том, что попытается исключить версию Limited из списка машин, подпадающих под налог на роскошь.

Ford Explorer

Цены снижены на все версии и комплектации Ford Explorer на 100 тыс. руб. Таким образом, базовая версия кроссовера XLT отныне стоит 2 649 900 руб. Она с 3,5-литровым двигателем мощностью 249 л.с., автоматической коробкой передач и полным приводом.

В базовую комплектацию внедорожника входят 3-зонный климат-контроль, информационно-развлекательная система SYN 3 с поддержкой голосового управления на русском языке и 8-дюймовым дисплеем, камера заднего вида с омывателем, кожаная обивка сидений, обогрев лобового стекла и зеркал заднего вида, обогрев передних сидений, светодиодные фары ближнего света и противотуманки, а также парктроники спереди и сзади.

Ford Explorer

После снижения цен более богатая комплектация Ford Explorer Limited стоит 2 939 000 руб., однако по-прежнему присутствует в списке автомобилей, подпадающих под повышенный транспортный налог (так называемый налог на роскошь).

Впрочем, комплектация Ford Explorer в этим же силовым агрегатом по-прежнему будет подпадать под налог на роскошь, так как даже после коррекции цен ее стоимость составит больше 3 млн руб. (3 089 000).

Также Ford Explorer на российском рынке предлагается в версии Sport с тем же 3,5-литровым двигателем, оснащенным турбонаддувом. Его мощность — 340 л.с. После снижения цен он обойдется в 3 319 000 руб.

Ford Explorer

В компании говорят, что снижение цен на кроссовер стало возможным благодаря стабилизации курса рубля, дальнейшей локализации производства автокомпонентов и повышения эффективности производства.

Ранее Toyota снизила цены на кроссовер Highlander. В отличие от Explorer эта модель к нам импортируется из Северной Америки.

Начался же «аттракцион невиданной щедрости» со стороны иностранных компаний с Mitsubishi, которая снизила цены на внедорожник Pajero Sport.

Фото: Ford, «За рулем»