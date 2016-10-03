Современные автомобили напичканы дисплеями, кнопками, джойстиками и сенсорными панелями. Все это отвлекает водителя от дороги, но какая система — наиболее жадная до внимания человека? Исследование американских ученых дало ответ на этот вопрос.

Перегруженный центральный тоннель очень сильно отвлекает водителя во время движения. Впрочем, многие водители Audi говорят, что это дело привычки.

Американский некоммерческий фонд безопасности дорожного движения совместно с Университетом Юты взяли на тест 30 автомобилей 2017 модельного года (список в конце заметки) и наняли 120 молодых людей (в том числе 54 женщин) в возрасте от 21 до 36 лет, которые водят машину в среднем по 9 часов в неделю. За 20 долларов в час им предстояло досконально изучить электронную начинку всех подопытных автомобилей и выполнить на типовом маршруте ряд типовых заданий: отрегулировать громкость музыки, найти нужный трек или радиостанцию, подключить к машине гаджет (iPod) или смартфон, набрать SMS, позвонить другу, найти нужные адреса в навигационной системе и проч.

В салоне каждой машины были установлены две видеокамеры, которые фиксировали поведение водителей. Так исследователи выясняли, какие операции требуют наибольшего времени и внимания. Тестовые поездки проходили на мало загруженной дороге общего пользования со скоростью 40 км/ч. Во внимание принимались в том числе субъективные впечатления волонтеров.

Обработав сотни протоколов и отсмотрев сотни часов видео, исследователи пришли к выводу, что больше всего водителей во время движения отвлекает навигационная система, причем время, затрачиваемое на работу с такой системой, во многом зависит от типа интерфейса. Проще всего волонтерам было пользоваться кнопками, расположенными на центральной консоли (в том числе виртуальными), а вот ротационно-нажимные джойстики на центральном тоннеле, наоборот, вызывали наибольшие затруднения — люди долго не могли к ним привыкнуть и теряли на набор нужного адреса много времени. Теперь становится понятно, почему некоторые производители стали отказываться от таких многофункциональных джойстиков — например, в новом Audi A8 его нет, а в кроссовере Audi Q7, принимавшем участие в исследовании, он есть и к тому же соседствует с сенсорной панелью, дополнительно отвлекающей водителя.

Чуть меньше времени, чем работа с навигацией, у волонтеров занимали дела телефонные, звонки и SMS, но и здесь очень велик риск недопустимо высокого рассеивания внимания.

Многие производители взяли курс на избавление от кнопок и замену их сенсорными панелями. У Хонды, например, даже громкость музыки нужно регулировать с помощью сенсорной полоски. Неудобно? Скорее непривычно! Пользование же навигацией занимает много времени, независимо от типа интерфейса.

С музыкой наемные драйверы справлялись быстрее всего, а самой простой операцией была признана регулировка громкости, причем неважно, каким устройством она производилась — классической круглой рукояткой или сенсорной панелью, как, например, у последних моделей Хонды.

В сущности, ничего нового американские исследователи не сообщили, а лишь научно обосновали (полный отчет на 104 страницах можно посмотреть здесь) то, что и так было хорошо известно: превращение машины в гаджет ни к чему хорошему не ведет и нужно либо развлекаться, либо управлять автомобилем, а совмещать два этих занятия не стоит.

Проблема, впрочем, обещает исчезнуть лет через десять-двадцать, когда наступит эра автономного вождения и люди в машинах смогут полностью отдаться потреблению мультимедийного контента.

Автомобили, принимавшие участие в исследовании:

Audi Q7 3.0T, Cadillac XT5 Luxury, Chevrolet Equinox LT, Chevrolet Traverse LT, Chrysler 300C, Dodge Durango GT, Dodge Ram 1500 Express, Ford F-250 XLT, Ford Fusion Titanium, Ford Mustang GT Premium Convertible, GMC Yukon SLT, Honda Civic Touring, Honda Ridgeline RTL-E, Hyundai Santa Fe Sport, Hyundai Sonata Base, Infiniti Q50 3.0t Premium, Jeep Compass Sport, Jeep Grand Cherokee Limited, Kia Sorento LX, Lincoln MKC Premiere, Mazda3 Touring, Nissan Armada SV, Nissan Maxima SV, Subaru Crosstrek Premium, Tesla Model S 75, Toyota Camry SE, Toyota Corolla SE, Toyota RAV4 XLE, Toyota Sienna XLE, Volvo XC60 T5 Inscription.

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Фото: Audi, Honda