Правительство попросили уточнить, как правильно пропускать пешеходов

Известный правозащитник Виктор Травин написал письмо в правительство с просьбой откорректировать термин «уступить дорогу», сделав его более понятным.

Президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что в термине «уступить дорогу» кроется противоречие. Юрист утверждает, что водителей в одних случаях привлекают к ответственности за реальное создание помех, в других — за предполагаемое. Это следует из письма Травина в Кабмин, которым располагает «Коммерсант».

Травин предлагает свою формулировку, которая кажется ему более логичной и звучит так:

«…участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это создаст помехи другим участникам движения, имеющим по отношению к нему преимущество, и во избежание дорожно-транспортного происшествия вынудит их изменять направление движения или скорость».

В действующих правилах дорожного движения формулировка термина «уступить дорогу (не создавать помех)» звучит следующим образом:

«Уступить дорогу (не создавать помех)» — требование правил дорожного движения, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения , имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.

Ранее Травин обращался в ГИБДД, где просил провести инструктаж среди инспекторов, как следует трактовать термин «уступить дорогу». От автомобилистов поступает много жалоб, что гаишники по старинке привлекают водителя к ответственности за то, что тот не остановился, когда пешеход только вступил на зебру на противоположной стороне дороги. Притом что водитель, проезжая пешеходный переход, не создал бы ему помех.

В селе Онгурён Иркутской области установлен самый нелепый пешеходный переход в России. Место такое глухое, что машины здесь практически не ездят, но есть школа и, согласно закону, их движение следует обезопасить.

Депутат Вячеслав Лысаков предлагает обратить внимание и на пешеходов, нарушающих правила. Сейчас на их поведение инспекторы смотрят сквозь пальцы, а между тем пешеходы, узнав, что штрафы для водителей увеличат, стали вести себя еще легкомысленнее и на дорогу вообще не смотрят. Он предложил увеличить штраф и для пешеходов — с 500 до тысячи рублей.

Фото: depositphotos.com