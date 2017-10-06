Один из основателей Apple приземлил летающие автомобили

Человек-легенда, один из основателей компании Apple Стив Возняк заявил, что летающие автомобили являются дорогим и бессмысленным явлением и у них нет будущего.

Один из двух людей, стоявших у основания компании Apple, легендарный изобретатель и инженер-электронщик Стив Возняк прилетел в Москву, чтобы прочитать лекцию об искусственном интеллекте, и поделился своими соображениями, в том числе и о летающих автомобилях.

По его словам, такие автомобили не получат распространения, потому что являются дорогим и бессмысленным явлением.

«Я не думаю, что летающие автомобили скоро появятся в массовом производстве. Не то что скоро — я вообще не верю, что летающий автомобиль когда-либо появится. Дело в том, что это довольно тяжелое устройство. И поднимать что-либо подобное в воздух — ну, в этом нет экономического смысла, чтобы такое устройство перевозило только одного человека или даже одну семью», — заявил он в интервью газете «Ведомости».

По его мнению, появление летающих автомобилей не скажется положительно на безопасности дорожного движения. Кроме того, для летающих автомобилей будет действовать ряд дополнительных ограничений. «Там есть еще одна проблема: как вы будете управлять таким устройством в облачную погоду?» — задается вопросом Возняк.

А вот один из основателей компании Google, Ларри Пейдж, судя по всему, не согласен с Возняком. Он инвестирует личные средства в компанию Zero.Aero, которая занимается разработкой летающих автомобилей.

Сразу несколько компаний экспериментируют с летающими транспортными средствами. В их числе аэрокосмический холдинг Airbus и концерн «Калашников».

Летающий автомобиль может зажечь Олимпийский огонь в Токио в 2020 году.

Фото: Airbus