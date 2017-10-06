Гаишник прыгнул на капот машины лихача и разбил ногой лобовое стекло

Если сотрудник ДПС находится в хорошей физической форме, то способен задержать нарушителя без оружия — так сказать, голыми руками и ногами. Вот только насколько приемлемы подобные действия?

Эффектное задержание лихача имело место 4 октября в поселке Краснотуранск Красноярского края. Накануне внимание экипажа ДПС привлек автомобиль Toyota Corolla Levin с сильно тонированными стеклами. Требование сотрудников полиции об остановке водитель иномарки не выполнил, а наоборот, дал по газам и пытался скрыться. Началась погоня, лихача удалось заблокировать на парковке у одного из местных магазинов, но выходить из машины он не захотел, и тогда инспектор прыгнул на капот машины нарушителя и ударил несколько раз ногой по лобовому стеклу Тойоты, вынудив таким образом водителя покинуть транспортное средство. Инцидент зафиксировала видеокамера наружного наблюдения.

Задержанным оказался 19-летний молодой человек, ранее 14 раз привлекавшийся к административной ответственности, в том числе за избыточную тонировку, отсутствие страховки и невыполнение законного требования полицейского. В отношении инспектора, наскочившего на машину лихача и нанесшего ей повреждения, начата служебная проверка, сообщает сетевое издание «НГС.НОВОСТИ» со ссылкой на представителя ГИБДД.

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Фото: ГИБДД

Видео: YouTube