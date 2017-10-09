Революция в ОСАГО: Минфин раскрыл первые секреты

В министерстве финансов рассказали о том, как будет формироваться цена на полис «автогражданки» в случае, если договор будет заключаться на несколько лет.

В числе нововведений, которые предложил Минфин, есть предоставление возможности заключения договора ОСАГО сроком до трех лет. Поправки были подготовлены в рамках поэтапной либерализации рынка ОСАГО. Теперь в ведомстве поделились своими соображениями о том, на каких условиях должны заключаться договоры на несколько лет, ведь сегодня его срок ограничен одним годом.

«Наше предложение, которое мы согласовали, — цена полиса определяется на сегодня, а страховая компания уже может дать скидку за второй-третий год, если хочет, — отметил он в интервью агентству ТАСС. При этом Моисеев признался, что сам законопроект „пока совсем сырой“ и сейчас активно обсуждается ведомствами и страховщиками.

Любопытно, что законопроект был почти месяц назад размещен на портале публикации нормативно-правовых актов для общественного обсуждения, а не является предварительным проектом, который готовился для его оценки страховым обществом.

Против введения договоров «автогражданки» на несколько лет уже выступили в Центробанке (является регулятором рынка ОСАГО) и Российском союзе автостраховщиков (РСА). И там, и там считают, что такие договоры не только увеличат убытки страховых компаний, но и сделают невозможным применение такого ключевого коэффициента, как «бонус-малус», который рассчитывается ежегодно.

В числе других предложений Минфина в рамках вышеупомянутого проекта поправок: несколько вариантов договора с разными суммами покрытия ущерба от 400 тыс. до 2 млн руб., исключение территориальных коэффициентов и коэффициента мощности автомобиля, коэффициент на полис без ограничений количества допущенных водителей, а также введение дополнительных коэффициентов. Первый — понижающий, он будет зависеть от стиля вождения, для его применения предполагается установка специальных телематических устройств («черных ящиков») в автомобили. Второй — повышающий, зависящий от законопослушности автовладельца. Например, если тот попался на пьяной езде, то коэффициент должен составлять 5.

В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект, который в случае его принятия вдвое увеличит выплаты по европротоколу.

Центробанк провел исследование и выяснил, кому страховщики не хотят продавать электронные полисы ОСАГО.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС