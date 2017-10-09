Неведома зверушка: в России вновь начали делать шнекоходы

В России проходит испытания шнекороторный болотоход (шнекоход). Машина сконструирована в Нижегородском техническом университете, а построил ее местный завод вездеходных машин.

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Машина перемещается с помощью роторно-винтового движителя, который состоит из двух винтов Архимеда, выполненных из особо прочного материала. Первый шнекоход ЗИЛ-4904 грузоподъемностью 2,5 тонны был сконструирован в 1972 году в СССР и предназначался для того, чтобы добираться до космонавтов, приземлившихся в труднодоступных местах. Предполагалось, что на место машину будут доставлять в кузове грузовика. Всего построили 20 таких машин, но применения им не нашлось, и проект постепенно заглох.

И вот шнекоход решили возродить. На образце, произведенном Нижегородским заводом вездеходных машин, установлен роторно-винтовой движитель ЗВМ-2901, при этом вездеход может оснащаться моторами либо отечественного производства — ЯМЗ-5344 (мощность 135 л.с.), либо белорусским ММЗ Д245.7 мощностью 119 л.с. По заявлению производителя, транспортное средство предназначено для движения в болотистой местности, переходов вплавь, движения по снежной целине. Может быть оборудовано различными надстройками (экскаватором, манипулятором, грунтовым насосом и т.п.) и служить для проведения строительных, мелиоративных, аварийно-спасательных работ. В «базе» у машины двухместная кабина, подогреватель мотора и водооткачивающий насос.

Габариты вездехода (длина/ширина/высота, мм): 5500/2800/2500, колесная база — 3775 мм. Дорожный просвет — 250 мм. По льду снегоболотоход может продвигаться со скоростью 25 км/ч, плыть — 10 км/ч.

Нечто подобное есть и у белорусов — это снегоболотоход Хаски. Правда, стоит он на четырех колесах. Изначально проект носил название Хунта, но потом его решили изменить.

Есть и отечественный снегоболотоход Марш-1 на пневмоколесных движителях сверхнизкого давления. И хотя его стихия — тундра и снежные просторы, он может передвигаться и по асфальту.