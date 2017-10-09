Неведома зверушка: в России вновь начали делать шнекоходы

В России проходит испытания шнекороторный болотоход (шнекоход). Машина сконструирована в Нижегородском техническом университете, а построил ее местный завод вездеходных машин.

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Машина перемещается с помощью роторно-винтового движителя, который состоит из двух винтов Архимеда, выполненных из особо прочного материала. Первый шнекоход ЗИЛ-4904 грузоподъемностью 2,5 тонны был сконструирован в 1972 году в СССР и предназначался для того, чтобы добираться до космонавтов, приземлившихся в труднодоступных местах. Предполагалось, что на место машину будут доставлять в кузове грузовика. Всего построили 20 таких машин, но применения им не нашлось, и проект постепенно заглох.

И вот шнекоход решили возродить. На образце, произведенном Нижегородским заводом вездеходных машин, установлен роторно-винтовой движитель ЗВМ-2901, при этом вездеход может оснащаться моторами либо отечественного производства — ЯМЗ-5344 (мощность 135 л.с.), либо белорусским ММЗ Д245.7 мощностью 119 л.с. По заявлению производителя, транспортное средство предназначено для движения в болотистой местности, переходов вплавь, движения по снежной целине. Может быть оборудовано различными надстройками (экскаватором, манипулятором, грунтовым насосом и т.п.) и служить для проведения строительных, мелиоративных, аварийно-спасательных работ. В «базе» у машины двухместная кабина, подогреватель мотора и водооткачивающий насос.

Габариты вездехода (длина/ширина/высота, мм): 5500/2800/2500, колесная база — 3775 мм. Дорожный просвет — 250 мм. По льду снегоболотоход может продвигаться со скоростью 25 км/ч, плыть — 10 км/ч.

Неведома зверушка: в России вновь начали делать шнекоходы

Фото, видео: завод вездеходных машин

Неведома зверушка: в России вновь начали делать шнекоходы
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Комментарии (8)

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Прикольная мясорубка...

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0

Красивый след оставляет,не то что обычный колесоход или гусеницаход.

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Экологи лесом, пусть из своих зарплат леса сажают. А вот автомобиль интересный, но, действительно, как его самого вытаскивать?

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0

Интересно, кто-нибудь задумался как вытаскивать эту конструкцию из грязи если она поломается?

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+3

Предвижу возражения экологов: в отличии от снегоболотоходов на колесах низкого давления эти будут гарантировано повреждать верхний слой грунта... Просто исходя из физики процесса (обратите внимание на фотографию с пляжа)...

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+3
Rey Kalkin

Зато пролезут там, где снегоболотоход сядет.

А уж если застрянет и эта [у нас не ругаются]...

В сети гуляет шутка «продам стоянку внедорожников, координаты такие-то»

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0
Маковейчук Михаил

Шерп пересёк плато Путорана. Этому шнекоходу такая задача неподсилу. Да из зачем он нужен, когда есть Шаман? Разве что дешевле, но этот аппарат наносит большой вред лесному грунту, превращая его в ещё более непроходимое болото.

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0
Безымянный

Ну, видимо есть резон. Шаман куда как больше, кстати

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0