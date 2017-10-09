Японцы построят автомобильный завод в Химках

Правительство Московской области подписало соглашение с японской компанией Hino о строительстве последней своего сборочного завода в подмосковных Химках.

Hino 500

О том, что в Химках могут построить автосборочное предприятие, впервые заговорили летом, когда об этом обмолвился губернатор региона Андрей Воробьев в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2017).

Многие тогда посчитали, что речь идет о Suzuki. Но в действительности это оказалась другая японская компания — Hino, производящая не легковые автомобили, а грузовики. Это дочернее предприятие Тойоты, которая напрямую контролирует более 50% акций компании.

По словам представителей Hino, место для строительства предприятия выбрано с учетом логистики: у него хорошая транспортная доступность и близкое расположение к международному аэропорту.

С компанией Hino будет заключен специальный инвестконтракт, согласно которому японцы инвестируют в создание сборочного предприятия более 1 млрд евро, а взамен получат налоговые льготы. На заводе планируется собирать грузовики 300-й и 500-й серий полной массой от 3,5 до 18 тонн. Завод планирует собирать до 2000 грузовиков в год, причем продавать их не только на внутреннем российском рынке, но и экспортировать в страны ближнего зарубежья.

Вероятнее всего, на принятие окончательного решения о создании сборочного предприятия в России повлиял заметный рост продаж грузовиков на нашем рынке. По итогам первых восьми месяцев этого года, по данным агентства «Автостат-Инфо», продажи грузовиков выросли на 47%, до 44 950 единиц. Правда, грузовики Hino не входят даже в первую пятерку лидеров по объемам продаж.

Еще один автомобильный завод в Подмосковье строит концерн Daimler AG. В Солнечногорском районе будут собирать по полному циклу седаны Mercedes-Benz E-класса и кроссоверы.

На прошлой неделе стало известно о том, что концерн BMW хочет построить в России собственное сборочное производство.

Фото: Hino