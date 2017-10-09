Мэр Новосибирска проверил качество дороги стаканом на автомобиле

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть придумал оригинальный способ оценки качества дорожного полотна: по свежеотремонтированным и реконструированным улицам он проезжает со стаканом воды на крыше своего автомобиля, а строители молятся, чтобы из него не вылилось ни капли.

В июле этого года фирма Audi накануне премьеры флагманского седана A8 четвертого поколения опубликовала промо-ролик, где плавность хода новинки демонстрируется с помощью установленного на капот ведра воды. Идея, оказывается, позаимствована у мэра Новосибирска: еще в 2015 году Анатолий Локоть так оценивал качество реконструированного участка Мочищенского шоссе, только вместо ведра использовал стакан и ставил его не на капот, а на крышу.

Сегодня утром авторскую методику Локоть применил на отремонтированной дороге через военный городок между улицами Бориса Богаткова и Тополевой, сообщает сетевое издание «НГС.НОВОСТИ». Наполненный почти доверху стакан воды был установлен на крышу мэрской Audi, и автомобиль проехал с ним по всему 1,3-километровому участку.

Публичной новая дорога, идущая параллельно улицам Военная и Пролетарская, станет 15 октября, раньше по ней ездила только армейская техника. Кроме того, новую улицу планируется включить в маршруты общественного транспорта.

На прошлой неделе Правительство РФ выделило регионам на ремонт дорог дополнительно 10 млрд рублей.

Отчаявшиеся жители Омска тем временем латают свои жуткие дороги самостоятельно — кирпичами и картошкой.

Фото: «НГС.НОВОСТИ»