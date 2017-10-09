Самые популярные новые автомобили в России: Vesta обошла Solaris!

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала статистику по авторынку России за первый осенний месяц 2017 года. По сравнению с сентябрем прошлого года продажи выросли на 17,9%.

Lada Vesta уже обогнала по популярности Hyundai Solaris. Слабо ли замахнуться на Kia Rio?

Российский авторынок продолжает уверенный рост, начавшийся в марте, но единого лидера по-прежнему нет: в августе список бестселлеров возглавила отечественная Lada Granta, а в сентябре первое место у нее в очередной раз отобрал корейский седан Kia Rio — продано 9089 и 10 446 экземпляров соответственно.

Но на АВТОВАЗе все равно праздник, ведь Lada Vesta обошла в сентябре по продажам Hyundai Solaris — реализован 6861 и 6581 седан соответственно. Можно предположить, что к концу года Vesta уйдет в отрыв благодаря версии с кузовом универсал, сборка которой стартовала в прошлом месяце.

Пятое место продолжает удерживать кроссовер Hyundai Creta (продано 5843 шт.). На шестом все еще Volkswagen Polo (4517 шт.) — это единственная модель из первой десятки, показавшая в сентябре отрицательную динамику продаж (-2,5%), в спину «немцу» дышит расположившийся на седьмой строчке Renault Duster (4145 шт.). На восьмом месте хэтчбек Lada XRAY (3175 шт.), хотя всего лишь месяц назад ему удалось впервые прорваться в топ-10. Статистику по остальным моделям приводим в таблице.

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ СЕНТЯБРЬ 2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ — СЕНТЯБРЬ 2017/2016 гг.

# МОДЕЛЬ БРЕНД СЕНТЯБРЬ # МОДЕЛЬ БРЕНД ЯНВАРЬ ˗ СЕНТЯБРЬ 2017 2016 Шт. 2017 2016 Шт. 1 Rio KIA 10 446 8 014 2 432 1 Rio KIA 73 532 62 278 11 254 2 Granta Lada 9 098 7 815 1 283 2 Granta Lada 67 702 63 622 4 080 3 Vesta Lada 6 861 4 375 2 486 3 Vesta Lada 54 641 37 425 17 216 4 Solaris Hyundai 6 581 6 498 83 4 Solaris Hyundai 53 264 66 602 ˗13 338 5 Creta Hyundai 5 843 5 058 785 5 Creta Hyundai 37 188 8 537 28 651 6 Polo VW 4 517 4 631 ˗114 6 Polo VW 33 999 34 508 ˗509 7 Duster Renault 4 145 3 201 944 7 Duster Renault 30 636 33 064 ˗2 428 8 X˗Ray Lada 3 175 1 696 1 479 8 X˗Ray Lada 23 976 13 225 10 751 9 Logan Renault 2 905 2 547 358 9 RAV 4 Toyota 23 907 23 711 196 10 Sandero Renault 2 886 2 477 409 10 NIVA Chevrolet 22 123 21 682 441 11 Largus Lada 2 791 1 746 1 045 11 Kaptur Renault 22 064 5 453 16 611 12 Rapid Škoda 2 735 2 207 528 12 Largus Lada 22 053 20 303 1 750 13 Kaptur Renault 2 678 2 218 460 13 Rapid Škoda 21 605 19 052 2 553 14 NIVA Chevrolet 2 509 1 829 680 14 Camry Toyota 21 351 21 627 ˗276 15 4x4 Lada 2 497 2 911 ˗414 15 Logan Renault 21 243 21 053 190 16 Tiguan VW 2 459 1 196 1 263 16 Sandero Renault 21 175 20 263 912 17 RAV 4 Toyota 2 441 2 852 ˗411 17 4x4 Lada 20 283 20 072 211 18 on˗DO Datsun 2 081 1 253 828 18 Tiguan VW 18 981 6 411 12 570 19 Octavia A7 Škoda 2 068 1 886 182 19 Sportage KIA 18 298 13 119 5 179 20 Camry Toyota 2 008 2 910 ˗902 20 Octavia A7 Škoda 16 565 16 208 357 21 Sportage KIA 1 932 1 874 58 21 Kalina Lada 14 981 16 518 ˗1 537 22 Patriot UAZ 1 926 1 379 547 22 X˗Trail Nissan 14 632 13 587 1 045 23 Kalina Lada 1 864 2 090 ˗226 23 Qashqai Nissan 14 294 13 787 507 24 CX˗5 Mazda 1 806 2 007 ˗201 24 on˗DO Datsun 13 973 9 729 4 244 25 X˗Trail Nissan 1 649 2 124 ˗475 25 CX˗5 Mazda 13 113 11 309 1 804

Что касается рейтинга марок, что здесь по-прежнему с большим отрывом над конкурентами доминирует Lada: в сентябре дилеры реализовали 28 263 автомобиля, что на 23% больше, чем в сентябре 2016-го. На втором месте Kia — продано 18 797 машин (+40%), на третьем Hyundai — 15 899 шт. (+12%), на четвертом Renault — 12 739 шт. (+22%). На пятое место вырвался Volkswagen — 8057 шт. (+15%), на шестое опустилась Toyota, продолжающая терять российских покупателей, — 7599 шт. (-10%). Не удается пока выйти в плюс и отечественному УАЗу: в сентябре продажи составили 4020 шт. (-5%).

В целом, с января по сентябрь этого года продажи в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 1 129 374 единицы, это на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

Статистику АЕБ по российскому авторынку за прошлые месяцы можно посмотреть здесь.

Фото: АВТОВАЗ