Самые популярные новые автомобили в России: Vesta обошла Solaris!

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала статистику по авторынку России за первый осенний месяц 2017 года. По сравнению с сентябрем прошлого года продажи выросли на 17,9%.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Lada Vesta уже обогнала по популярности Hyundai Solaris. Слабо ли замахнуться на Kia Rio?
Lada Vesta уже обогнала по популярности Hyundai Solaris. Слабо ли замахнуться на Kia Rio?

Российский авторынок продолжает уверенный рост, начавшийся в марте, но единого лидера по-прежнему нет: в августе список бестселлеров возглавила отечественная Lada Granta, а в сентябре первое место у нее в очередной раз отобрал корейский седан Kia Rio — продано 9089 и 10 446 экземпляров соответственно.

Но на АВТОВАЗе все равно праздник, ведь Lada Vesta обошла в сентябре по продажам Hyundai Solaris — реализован 6861 и 6581 седан соответственно. Можно предположить, что к концу года Vesta уйдет в отрыв благодаря версии с кузовом универсал, сборка которой стартовала в прошлом месяце.

Пятое место продолжает удерживать кроссовер Hyundai Creta (продано 5843 шт.). На шестом все еще Volkswagen Polo (4517 шт.) — это единственная модель из первой десятки, показавшая в сентябре отрицательную динамику продаж (-2,5%), в спину «немцу» дышит расположившийся на седьмой строчке Renault Duster (4145 шт.). На восьмом месте хэтчбек Lada XRAY (3175 шт.), хотя всего лишь месяц назад ему удалось впервые прорваться в топ-10. Статистику по остальным моделям приводим в таблице.

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ СЕНТЯБРЬ 2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ — СЕНТЯБРЬ 2017/2016 гг.

#МОДЕЛЬБРЕНДСЕНТЯБРЬ#МОДЕЛЬБРЕНДЯНВАРЬ ˗ СЕНТЯБРЬ
20172016Шт.20172016Шт.
1RioKIA10 4468 0142 4321RioKIA73 53262 27811 254
2GrantaLada9 0987 8151 2832GrantaLada67 70263 6224 080
3VestaLada6 8614 3752 4863VestaLada54 64137 42517 216
4SolarisHyundai6 5816 498834SolarisHyundai53 26466 602˗13 338
5CretaHyundai5 8435 0587855CretaHyundai37 1888 53728 651
6PoloVW4 5174 631˗1146PoloVW33 99934 508˗509
7DusterRenault4 1453 2019447DusterRenault30 63633 064˗2 428
8X˗RayLada3 1751 6961 4798X˗RayLada23 97613 22510 751
9LoganRenault2 9052 5473589RAV 4Toyota23 90723 711196
10SanderoRenault2 8862 47740910NIVAChevrolet22 12321 682441
11LargusLada2 7911 7461 04511KapturRenault22 0645 45316 611
12RapidŠkoda2 7352 20752812LargusLada22 05320 3031 750
13KapturRenault2 6782 21846013RapidŠkoda21 60519 0522 553
14NIVAChevrolet2 5091 82968014CamryToyota21 35121 627˗276
154x4Lada2 4972 911˗41415LoganRenault21 24321 053190
16TiguanVW2 4591 1961 26316SanderoRenault21 17520 263912
17RAV 4Toyota2 4412 852˗411174x4Lada20 28320 072211
18on˗DODatsun2 0811 25382818TiguanVW18 9816 41112 570
19Octavia A7Škoda2 0681 88618219SportageKIA18 29813 1195 179
20CamryToyota2 0082 910˗90220Octavia A7Škoda16 56516 208357
21SportageKIA1 9321 8745821KalinaLada14 98116 518˗1 537
22PatriotUAZ1 9261 37954722X˗TrailNissan14 63213 5871 045
23KalinaLada1 8642 090˗22623QashqaiNissan14 29413 787507
24CX˗5Mazda1 8062 007˗20124on˗DODatsun13 9739 7294 244
25X˗TrailNissan1 6492 124˗47525CX˗5Mazda13 11311 3091 804

Что касается рейтинга марок, что здесь по-прежнему с большим отрывом над конкурентами доминирует Lada: в сентябре дилеры реализовали 28 263 автомобиля, что на 23% больше, чем в сентябре 2016-го. На втором месте Kia — продано 18 797 машин (+40%), на третьем Hyundai — 15 899 шт. (+12%), на четвертом Renault — 12 739 шт. (+22%). На пятое место вырвался Volkswagen — 8057 шт. (+15%), на шестое опустилась Toyota, продолжающая терять российских покупателей, — 7599 шт. (-10%). Не удается пока выйти в плюс и отечественному УАЗу: в сентябре продажи составили 4020 шт. (-5%).

В целом, с января по сентябрь этого года продажи в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 1 129 374 единицы, это на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

  • Статистику АЕБ по российскому авторынку за прошлые месяцы можно посмотреть здесь.

Фото: АВТОВАЗ

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Комментарии (34)

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Если корейцы не пересмотрят цены на свои «бюджетные» модели, они рискуют потерять российский рынок. Поло уже ушёл в минус, а Рапид даже в десятку не входит.

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0

ВАЗофилы очень забавные. Но ужасно неэффективные.

Вы можете хоть до бесконечности гнать на Каплана, Каплан от этого не станет хуже.

Что характерно, «продукция» бракоВАЗа от этого лучше тоже не станет, и продолжит знатно сливать.



Продолжайте пропагандонить за корейки — ничего, кроме смеха, это не вызывает. Как и овноВАЗики, впрочем:)

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0

Как бы с такой экономической политикой Правительства и президента, вот это в ТОП продаж не вышло :)))))

ссылка

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-1

Сейчас все бонусы от государства закончатся в виде кредитов и скидок по трейд-инам и рынок опять захиреет. А то что весту стали больше покупать — это жадность собакоедов, они ценники на новые авто задрали. Но у них то завод загружен им можно, а вот у автоваза с этим беда...

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+2

Выход в топ продаж более дешевых автомобилей говорит лишь о том, что население страны продолжает нищать.

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+6
Михалев Никита

Населения с низким и средним уровнем заработка, обремененных ипотеками и кредитами всегда будет больше. " обнищание" незначительно. "Кто не работает — тот не ест."

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+1
kaktuzz

Что сказать то хотели этим?

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0
Михалев Никита

То, что сказал.

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0
kaktuzz

Х..ню?:)

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0
Каплан Илья

))) Вы опять как-то избирательно читает, видя то, что вам нужна, а ни то, что есть.

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0
kaktuzz

50% населения вообще нищих.

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+1
Безымянный

Да вроде, с низким уровнем заработка ещё больше. Имеем классический капиталистический строй, который представлен пирамидой. Чем лучше уровень жизни, тем пирамида выше. Сейчас, в РФ, пирамида широкая и с...ка низкая, напоминает МММ в масштабах страны.

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0

Но на АВТОВАЗе все равно праздник, ведь впервые Lada Vesta обошла по продажам Hyundai Solaris — реализован 6861 и 6581 седан соответственно.

Товарищ Ежов Андрей, задумайтесь как же в общей таблице «январь-сентябрь 2017» Веста смогла оказаться выше Соляриса на 1 377 автомобилей если Веста впервые обогнала Солярис, на 280 штук? Нет ли тут несроста какого-нибудь?

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0
Demitrius

Демагогиус снова демагогирует:)

ВАЗ продолжает сливать.

Вам не кажется, что от вашего демагогирования ВАЗу лучше не становится?)))

Или вам важен процесс, а не результат?))

Демагогиус такой демагогиус:)

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0

ВАЗ продолжает сливать.

Ожидаемо.

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-13
Каплан Илья

Опять, как- то выборочно вы читает, что-то выдумывая и переиначивая.

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0
Каплан Илья

Кто о чем, а го*ноКаплун о тазиках!)

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0
Каплан Илья

«с большим отрывом над конкурентами доминирует Lada: в сентябре дилеры реализовали 28 263 автомобиля, что на 23% больше, чем в сентябре 2016-го»



У нашей наваленной подстилки опять траблы со зрением)) В церковно приходской читать не научили, вот и додумывает сам себе статистику))

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+3
Безымянный

Целых 28 263? Ух ты... х12 = 339 156. Да это прорыв. Для завода, который последние 20 лет продавал по 700–800 000.

Успех просто гЕгантский.

Ой, а Киа Рио тоже нарастил продажи — ровно настолько, насколько и автоваз. Ой, а как это им удалось?

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0
Олег Смирнов

«Для завода, который последние 20 лет продавал по 700–800 000»



Последний раз такое было в 2008. Так что вы врете!

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0
fedor062

Дак правильно))) Он 20 лет продавал по 800 000 волокуш — а потом народ этого г наелся и плюнул на ваз, начав покупать нормальные автомобили.

Сколько ваз продал своих лад, без учёта ларгусов, шнив, и пр в 2015-ом? А в 2016? А что получается по 2017?

Не хочет народ брать г..вно. Берёт в кредит иномарки. Почему? Потому что сыт подрезанием уплотнителей и прочим подтиранием соплей по горло.

Я может и вру. Но народ голосует рублём.

Продажи вест за сентябрь выросли на 2486 штуки.

Продажи киа рио — на 2432 штуки.

И в итоге киа рио продаётся лучше, чем веста — 10446 против 6861.

Чой-то не спешит народ за вестами-то... и это пока веста на волне популярности, эффекте новизны и наивных ожиданий.

Так что, так что... никаких хороших новостей для ваз. Но ему и пофиг — основная задача выклянчить очередные ежегодные 10–15 миллиАРДов и благополучно попилить их.

Интересно, на чём ездит директор ваза? Уверен, что НЕ на ладе.)))))

А на чём ездит директор фольксвагена? Уверен, что на фольксвагене.

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+2
Олег Смирнов

270 тыс. выпускаемых автомобилей на ВАЗе, при проектной мощности завода в 700 000 (а сейчас уже 900 000), это вообще позор!!!

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+2
Каплан Илья

Приход сортироархитектора, несомненно, самое неожиданное событие!

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+3
Каплан Илья

Закусывать нужно, неуважаемый!

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+1

«Но на АВТОВАЗе все равно праздник, ведь впервые Lada Vesta обошла по продажам Hyundai Solaris — реализован 6861 и 6581 седан соответственно. Можно предположить, что в следующем месяце Vesta уйдет в отрыв благодаря версии с кузовом универсал, продажи которой стартовали в сентябре.»



Во первых. «не впервые» — в Январе, Феврале и Мае Vesta была впереди Solaris.

А во вторых. «продажи которой стартовали в сентябре» — никакие продажи в сентябре не стартовали.



Хоть информацию проверяли бы(((

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+8

После вывода на рынок Весты-универсал у ВАЗа есть шанс хотя бы сравняться по продажам основных моделей с корейцами (Granta+Vesta+XRAY+Largus vs Solaris+Rio+Creta+кроссовер Rio). Но ненадолго. Если не будет адекватной АКПП для Лад, то через 6–8 месяцев отложенный спрос на современные бюджетные универсалы (ларгус не предлагать) будет удовлетворен и корейцы опять обойдут ВАЗ по продажам.

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+2
Сысой Сысуевич

Сысой, даже без выхода универсала Весты ВАЗ в одиночку выигрывает у Хендэ/Киа по продажам. Судя по данным в таблице на долю Х/К приходится 24802 автомобиля, у ВАЗа 28367 (если включить в это число Датсун Ондо). Если включить в это число еще и Шевроле Ниву, то счет получается еще более внушительным — 30876. А с выходом Весты SW  и SW Cross могу предположить, что Веста выйдет на второе место по моделям — Рио пока далековато. И как раз через 6–8 месяцев на Весту будут ставить вариатор, что еще увеличит спрос.

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+2
Свиридов Константин

Только Россия для Кореи — не приоритетный рынок. И солярисы с рио продаются в сумме куда большими тиражами, чем Веста на основном для себя рынке.

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0
Свиридов Константин

«И как раз через 6–8 месяцев на Весту будут ставить вариатор, что еще увеличит спрос.»

Т.е. жалкий рост продаж для автогЕганта в 2800 машин в месяц поможет ему преодолеть уровень хотя бы в 400 000 лад в год? Нет. Уже никогда. О продажах по 800 000 как раньше — он может только мечтать. вазу похрен, они там всё прекрасно знают. И тупо разворовывают десятки миллиардов наших денег.

Но вы можете продолжать радоваться их успехам. Только в КАЖДОЙ ладе 50 000 рублей ВАШИХ налогов. Которыми можно было улучшать здравоохранение и образование. Что гораздо важнее.

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0
Олег Смирнов

«Которыми можно было улучшать здравоохранение и образование. Что гораздо важнее.»



Вы демагог или провокатор, потому что не учитываете сколько людей работает в автомобильной промышленности России. Хотя для вас развитие России явно не в приоритете...

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+2
fedor062

Вы глупец или неуч, если не понимаете, что здоровая и образованная нация может создавать космические корабли и теслы, а не убогие бюджетные волокуши.

Нет. я не учитываю число бракоделов, делающих волокуши. Им глубоко пофиг на качество своей продукции, т.е. на меня, покупателя. Поэтому меня не интересуют их проблемы.

И я покупаю автомобиль иностранного производства — более мощный, комфортабельный, удобный, надёжный и безопасный. К которому у меня доверия больше. В отличие от кустарных поделок распилооткатного ваза.

Я не хочу подрезать оконные уплотнители в день покупки «тщательно подготовленного» к выпуску авто.

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+1
fedor062

Федор, в автомобильной промышленности России рабочие трудятся в Калуге, под Питером, в Нижнем Новгороде,но помощь (в большом количестве) от государства идет только АвтоВазу. И при чем здесь развитие России, если завод на 80% принадлежит иностранцам?

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-1
Свиридов Константин

Давайте отделять мух от котлет и не выдавать желаемое за действительное. Шниву и Датсун нельзя приплюсовывать к Ладе, иначе по той же логике нужно плюсовать логан, сандеро и альмеру. Они же на ВАЗе собираются. Что до вариатора, то по последней информации с завода его можно ожидать не раньше 2019-го. К тому же с вазовскими движками он не агрегатируется, придется ставить ниссановский 1.6 114 л.с., а это сразу добавит тысяч 120 к цене — и кому такое чудо техники нужно?.

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0
Сысой Сысуевич

А почему нельзя приплюсовывать Калину со значком Датсуна? Тогда по Вашей логике Хёндэ — отдельно, а Киа — отдельно. Тогда у корейских марок вообще всё печально получается))) И в чем препятствие с агрегацией вазовских моторов с ниссановским вариатором? Та же Гранта ниссановским автоматом прекрасно агрегатировалась!

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+4