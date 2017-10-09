Самые популярные новые автомобили в России: Vesta обошла Solaris!

Российский авторынок продолжает уверенный рост, начавшийся в марте, но единого лидера по-прежнему нет: в августе список бестселлеров возглавила отечественная Lada Granta, а в сентябре первое место у нее в очередной раз отобрал корейский седан Kia Rio — продано 9089 и 10 446 экземпляров соответственно.
Но на АВТОВАЗе все равно праздник, ведь Lada Vesta обошла в сентябре по продажам Hyundai Solaris — реализован 6861 и 6581 седан соответственно. Можно предположить, что к концу года Vesta уйдет в отрыв благодаря версии с кузовом универсал, сборка которой стартовала в прошлом месяце.
Пятое место продолжает удерживать кроссовер Hyundai Creta (продано 5843 шт.). На шестом все еще Volkswagen Polo (4517 шт.) — это единственная модель из первой десятки, показавшая в сентябре отрицательную динамику продаж (-2,5%), в спину «немцу» дышит расположившийся на седьмой строчке Renault Duster (4145 шт.). На восьмом месте хэтчбек Lada XRAY (3175 шт.), хотя всего лишь месяц назад ему удалось впервые прорваться в топ-10. Статистику по остальным моделям приводим в таблице.
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ СЕНТЯБРЬ 2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ — СЕНТЯБРЬ 2017/2016 гг.
Что касается рейтинга марок, что здесь по-прежнему с большим отрывом над конкурентами доминирует Lada: в сентябре дилеры реализовали 28 263 автомобиля, что на 23% больше, чем в сентябре 2016-го. На втором месте Kia — продано 18 797 машин (+40%), на третьем Hyundai — 15 899 шт. (+12%), на четвертом Renault — 12 739 шт. (+22%). На пятое место вырвался Volkswagen — 8057 шт. (+15%), на шестое опустилась Toyota, продолжающая терять российских покупателей, — 7599 шт. (-10%). Не удается пока выйти в плюс и отечественному УАЗу: в сентябре продажи составили 4020 шт. (-5%).
В целом, с января по сентябрь этого года продажи в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 1 129 374 единицы, это на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.
- Статистику АЕБ по российскому авторынку за прошлые месяцы можно посмотреть здесь.
Фото: АВТОВАЗ