Новый гигантский скандал в Volkswagen: Porsche против Audi

Похоже, дизельгейт все же пошатнул былое единство в концерне Volkswagen. Несколько брендов, входящих в «большую семью Volkswagen», начали предъявлять претензии друг другу.

Первая история касается Шкоды и Фольксвагена. Немцы, в первую очередь профсоюзы, недовольны… успехами чешской компании! Благодаря куда более низкой стоимости труда Шкоде удается делать более конкурентные автомобили.

В то время как в Германии производится все меньше Фольксвагенов, в Чехии, наоборот, подумывают об очередном расширении производства. А по рентабельности Skoda уже превзошла не только Volkswagen, но и Audi!

В Volkswagen пока не знают, что делать: ведь Skoda работает на общее благо концерна, а снизить конкурентоспособность компании на европейском рынке необходимо. Источники агентства Reuters говорят о том, что Volkswagen может увеличить для чехов сумму, которую компания отчисляет за использование технологий. Ну а в качестве кардинальной меры рассматривается возможность переноса производства некоторых моделей из Чехии в Германию. Это, в свою очередь, уже вызвало обеспокоенность чешских профсоюзов, которые даже обратились за помощью в правительство.

Второй скандал непосредственно касается дизельгейта. Компания Audi признала, что 3-литровые турбодизели, которые она, в том числе, поставляла Porsche для Cayenne и Macan, были оснащены обманным программным обеспечением, которое занижало вредные выбросы на сертификационных и стендовых испытаниях.

Porsche, которая оказалась замешанной в дизельгейте из-за Audi, пришлось даже досрочно прекратить продажи дизельных Cayenne предыдущего поколения, а когда появится новый Cayenne Diesel, и вовсе неизвестно. В компании говорят, что потребуют от Audi как минимум 200 млн евро в качестве компенсации за модернизацию двигателей, бонусы для клиентов и услуги юристов.

Фото: Volkswagen

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Комментарии (3)

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VW человеческий закончился в 1995 году, когда в массы попер турбо двигатель. Жадный платит дважды; тупой — трижды.

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///Благодаря куда более низкой стоимости труда Шкоде.../

Мавры в Германии на сборке больше зарабатывают, чем чехи у себя дома. Домой пришёл, там Дездемона наготове. А немецкая молодёжь полностью потеряла интерес к автомобилям. У них однополые браки у всех на уме. Кончилась автомобильная Германия. Занавес.

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Надо было ещё после войны этот рудимент КДФ сжечь. Вместе со всем фашистским персоналом.

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