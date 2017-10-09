Сервисами поиска попутчиков чаще всего пользуются для того, чтобы сэкономить. При этом у 20% пользователей райдшеринга есть собственный автомобиль.

Райдшеринг — это такой способ поездок, когда водитель попутно подвозит пассажиров, а они за это частично компенсируют ему расходы на топливо.

Среди тех, кто пользуется сервисами райдшеринга, три четверти (73%) чаще ездят пассажирами. Мужчин и женщин в рядах пассажиров приблизительно одинаково (53% и 47% соответственно), при этом за рулем чаще мужчины — 88%, это показали результаты исследования сервиса поиска попутчиков BeepCar.

Обычно становятся попутчиками, чтобы сэкономить — в этом признались 68% опрошенных, 62% делают это, чтобы быстрее доехать до пункта назначения, чтобы передвигаться с комфортом — 47%, попасть в нужный пункт, когда уже закончились билеты в нужном направлении — 38% и добраться в труднодоступное место — 32%.

Мотивация водителей несколько иная — это в 68% случаев экономия на топливе, 32% делают это в поисках компании, 30% таким образом пытаются сделать поездку веселой и интересной, еще 26% ищут общение и новые знакомства.

90% своим опытом довольны и готовы рекомендовать его друзьям и знакомым, а 92% указали, что с помощью райдшеринга они реально сэкономили.

Сервисом пользуются для деловых поездок, этот вариант ответа выбрали 76% опрошенных, для поездок в гости к родственникам или друзьям — 51%. Больше половины пользователей (52%) готовы таким образом путешествовать на дальние расстояния — 1500 км и больше, а 20% готовы даже поехать за рубеж.

Поездка до 300 км должна стоить не более 500 рублей, считает более половины опрошенных, при этом всех нервирует, когда водитель на месте меняет стоимость поездки. В этом случае многие (69%) даже готовы совсем от нее отказаться.

Любопытно, что пол и стаж водителя чаще не имеют значения, а вот предложение бесплатной поездки пользователей райдшеринга (53%) настораживает.

В опросе приняли участие 1100 человек.

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Фото: BeepCar