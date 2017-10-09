Ремонт двух дворов за 4 миллиона — асфальт теперь кладут на землю

Об этом депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко написал на своей страничке в Фейсбуке. Действительно, такой ремонт вызывает массу вопросов.

Мало денег, много денег, порой это и неважно, наши «специалисты» могут освоить любые бюджеты. Наглядным примером тому служит ремонт в Красноярске на придомовых территориях по улицам Затонская, 2 и Красноярский рабочий, 115. Об этом депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко написал на своей страничке в соцсети. Ремонт двора обошелся в 4 миллиона 64 тысячи федеральных бюджетных рублей по программе «Городская среда». По документам жители получили ровный асфальт, а как он выглядит на самом деле, видно на картинке.

«Плюхнули немного асфальта прямо на землю, возле дома еще немного плюхнули, всю дорожку даже не стали заново укатывать, секцию забора забыли прикрепить, а сроки ремонта, наверное, даже стыдно указывать», — возмущается депутат.

Подрядчику и заказчику скоро предстоит ответить на ряд непростых вопросов.

В комментариях люди пишут, что апофеозом этого ремонта стала натянутая жителями 115-го дома цепочка и вбитый в свежий асфальт охранный столб. Жители и такому ремонту рады, потому что было совсем плохо, а асфальт укладывали в одиннадцать вечера, в темноте, поэтому по-другому он выглядеть и не может.

Ремонт двух дворов за 4 миллиона — асфальт теперь кладут на землю

Фото: Фейсбук

Ремонт двух дворов за 4 миллиона — асфальт теперь кладут на землю
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Комментарии (5)

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Люмичка? Ауу?

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"...вызывает массу вопросов..." Председатель Правительства, у которого один министр сидит, украл; второй — рулит в другом ведомстве, в прежнем — украл; третий — освобожден в зале суда, украл; четвертый — под подозрением в плагиате, украл. И как с гуся вода..."..а вот был бы у него наградной пистолет, он бы точно застрелился..." Подарить ему што-ли...

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везде так делают, это новые технологии

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Вот, что выборы животворящие делают...

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— Ай-яй-яй-яй! А кто это сделал!?

(Ц. Людвиг Аристархович)

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