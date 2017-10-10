Toyota объявила российские цены на Fortuner

Стали известны рублевые цены на внедорожник Toyota Fortuner, который на нашем рынке будет конкурировать с Mitsubishi Pajero Sport.

Компания Toyota опубликовала официальный прайс-лист на внедорожник Fortuner, дилеры начали прием заказов на эту модель сегодня.

Как мы и писали ранее, Toyota Fortuner, по крайней мере на первом этапе продаж, будет доступен у нас исключительно с 2,8-литровым турбодизелем мощностью 177 л.с. В качестве трансмиссии предлагается 6-ступенчатая автоматическая коробка. Все версии поставляются к нам в 7-местном исполнении.

Внедорожник представлен в двух довольно богатых комплектациях. Первая получила название «Элеганс» и обойдется в 2 599 000 руб. Автомобиль получил 17-дюймовые легкосплавные колеса, датчики света и дождя, зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, рейлинги на крыше, ABS, систему стабилизации, 7 подушек безопасности, полностью светодиодную светотехнику, камеру заднего вида, задние парктроники, тканевый салон, мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном, обогрев передних сидений, дополнительный отопитель салона, климат-контроль.

Более дорогая комплектация «Престиж» стоит уже 2 827 000 руб. Здесь 18-дюймовые легкосплавные колеса, хромированные дверные ручки, система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, электропривод задней двери, система помощи при спуске с холма, кожаный салон, водительское сиденье с электрорегулировками.

Доплата за любой цвет составляет 26 000 руб., за исключением «белого перламутра» — он стоит 32 000 руб.

В конфигураторе на сайте Toyota для Fortuner отсутствуют какие-либо опциональные пакеты.

Таким образом, внедорожник Toyota оказался дороже своего основного конкурента, Mitsubishi Pajero Sport, который с 2,4-литровым турбодизелем (181 л.с.) предлагается по цене от 2 199 000 до 2 849 990 руб.

Совсем недавно Mitsubishi снизила цены на Pajero Sport, сделав его более привлекательным по цене.

На российской презентации Toyota Fortuner говорилось и о бензиновой версии с 2,7-литровым мотором (163 л.с.) от Land Cruiser Prado.

Фото: Toyota и Артур Саруханов/«За рулем»