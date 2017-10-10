Московский инспектор ДПС пошел под суд за мелкую взятку

По версии следствия, полицейский потребовал у водителя Лады 10 тысяч рублей за несоставление протокола о выезде на полосу встречного движения.

Нагатинская межрайонная прокуратура обвиняет сотрудника ОБ ДПС ГИБДД УВД по Южному административному округу города Москвы в том, что 22 июня 2017 года он, находясь при исполнении, остановил около дома 1 по 6-й Радиальной улице автомобиль ВАЗ-210930, выехавший на полосу встречного движения. В салоне служебного автомобиля полицейский потребовал у водителя «девятки», жителя Московской области, 10 тысяч рублей за несоставление протокола о правонарушении, которое предусматривает наказание в виде лишения прав сроком до шести месяцев (часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ).

Необходимой суммы у задержанного не оказалось, ее инспектор получил вечером того же дня по заранее достигнутой с нарушителем договоренности. Каким образом отдел собственной безопасности ГИБДД узнал о намеченной сделке, пресс-служба московской прокуратуры не сообщает, но в результате инспектор ДПС стал фигурантом уголовного дела о мелком взяточничестве (часть 1 статьи 291.2 УК РФ). Свою вину уволенный из правоохранительных органов обвиняемый признал и заявил ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке уголовного судопроизводства. Наказание за совершенное им преступление определит суд: это может быть штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года.

В июне Таганрогский городской суд дал реальный срок инспектору ГИБДД, получившему взятку в размере 5500 рублей за постановку машины на учет без фактического проведения осмотра.

В июле под суд пошли московские гаишники за взятку в размере 2500 рублей, полученную от водителя выехавшего на встречную полосу Кадиллака.

В сентябре по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» обвинили женщину, кидавшуюся в сотрудников ДПС деньгами.

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС