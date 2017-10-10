Столичных служащих штрафстоянок направят на курсы поведения в стрессовых ситуациях. На сайте Единой информационной системы закупок размещено техническое задание для претендентов на создание обучающего курса.

Сотрудников ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) требуется обучить технологиям управления, снижающим вероятность развития конфликта в межличностном общении. Речь идет об общении с автовладельцами и гражданами, управлении эмоциональным состоянием, умении гасить конфликты, провоцируемые гражданами. Кроме того, в курс обучения должна входить информация о нормативно-правовых аспектах деятельности ГКУ «АМПП» с учетом специфики работы обучающихся работников, сообщает агентство городских новостей «Москва». Обучить предстоит 1,5 тыс. человек.

От работника требуется, чтобы он сохранял спокойствие, быстро и качественно оформлял документы на прием и выдачу задержанных автомобилей.

При этом отмечается, что вызволение неправильно припаркованного автомобиля уже само по себе является стрессовой ситуацией для многих автовладельцев, поэтому они могут выражать недовольство, вести себя неадекватно, употреблять ненормативную лексику и даже угрожать физической расправой. Кроме того, в ситуациях, когда может образоваться группа автовладельцев, объединенных одной проблемой, они могут предпринять совместные действия, говорится в техзадании. Сотруднику нужно быть готовым к этому и вовремя погасить конфликт.

Поистине в стрессовой ситуации оказалась москвичка, которая по своей невнимательности накопила штрафов за парковку на 320 тыс. рублей. Сначала она выражала недовольство и даже подала в суд, но позже признала, что сама была не права и поблагодарила лично мэра города и руководителя департамента транспорта, которые помогли ей оперативно решить проблему.

Чтобы усилить доказательную базу, московским эвакуаторщикам решили выдать персональные видеорегистраторы. Это поможет проконтролировать работу самих сотрудников и помочь в разрешении спорной ситуации.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС