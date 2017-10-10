Управление гневом — эвакуаторщиков отправят на психологические курсы

Столичных служащих штрафстоянок направят на курсы поведения в стрессовых ситуациях. На сайте Единой информационной системы закупок размещено техническое задание для претендентов на создание обучающего курса.

Сотрудников ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) требуется обучить технологиям управления, снижающим вероятность развития конфликта в межличностном общении. Речь идет об общении с автовладельцами и гражданами, управлении эмоциональным состоянием, умении гасить конфликты, провоцируемые гражданами. Кроме того, в курс обучения должна входить информация о нормативно-правовых аспектах деятельности ГКУ «АМПП» с учетом специфики работы обучающихся работников, сообщает агентство городских новостей «Москва». Обучить предстоит 1,5 тыс. человек.

От работника требуется, чтобы он сохранял спокойствие, быстро и качественно оформлял документы на прием и выдачу задержанных автомобилей.

При этом отмечается, что вызволение неправильно припаркованного автомобиля уже само по себе является стрессовой ситуацией для многих автовладельцев, поэтому они могут выражать недовольство, вести себя неадекватно, употреблять ненормативную лексику и даже угрожать физической расправой. Кроме того, в ситуациях, когда может образоваться группа автовладельцев, объединенных одной проблемой, они могут предпринять совместные действия, говорится в техзадании. Сотруднику нужно быть готовым к этому и вовремя погасить конфликт.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

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Комментарии (1)

«Кроме того, в ситуациях, когда может образоваться группа автовладельцев, объединенных одной проблемой, они могут предпринять совместные действия, говорится в техзадании. Сотруднику нужно быть готовым к этому и вовремя погасить конфликт.»

Лучше будет вовремя сбежать! ))))

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