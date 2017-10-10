Пьяный гаишник устроил смертельное ДТП в Ростовской области

В результате аварии с выездом на встречку погибла женщина, которая ехала в Опеле вместе с нетрезвым инспектором ДПС. Полицейский выжил и теперь предстанет перед судом.

Трагическая авария произошла 7 октября в городе Шахты Ростовской области. По версии следствия, сотрудник региональной Госавтоинспекции, управляя в нетрезвом виде автомобилем Opel Astra, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ехавшим по ней Chevrolet Lanos. В результате лобового удара женщина, которая ехала в одной машине с инспектором, получила травмы, несовместимые с жизнью. Сам полицейский, а также водитель и единственный пассажир Ланоса получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По факту ДТП Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило в отношении полицейского уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В сентябре в Москве пьяный полицейский на Форде насмерть сбил мотоциклиста.

В августе из МВД уволили молодого сотрудника, который пьяный под камеру, сидя за рулем автомобиля, утверждал, что ему за такое поведение ничего не будет и заключил с прохожими пари на 300 тысяч рублей.

Летом прошлого года пьяный полицейский на Ладе сбил молодую пару в Мордовии, девушка от полученных травм скончалась.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС