Транспортный налог не отменят. А топливо все равно подорожает

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал отклонить законопроект, предусматривающий замену в России транспортного налога дополнительным акцизом в цену топлива.

Ранее законопроект получил отрицательную оценку и в Правительстве Российской Федерации. И там, и там посчитали, что замена транспортного налога приведет к тому, что региональные бюджеты будут недополучать средства, которые направляются на ремонт и строительство дорог.

«Реализация изменений, предлагаемых законопроектом, приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации. Вместе с тем источники компенсации выпадающих доходов дорожных фондов субъектов Российской Федерации не определены», — говорится в заключении комитета. При этом комитет рекомендовал отклонить в первом чтении еще четыре подобных законопроекта. Так что шансы на то, что депутаты примут решение об отмене транспортного налога, ничтожно малы.

Законопроект был подготовлен депутатами от КПРФ Валерием Рашкиным и Сергеем Обуховым и первоначально внесен в Госдуму еще полтора года назад. Авторы заявили, что более справедливым будет внести дополнительный акциз в топливо. Тогда платить больше будут те, кто больше ездит и, соответственно, наносит дорогам наибольший урон.

Впрочем, акцизы на топливо и так вырастут, причем дважды: в начале года и с 1 июля 2018 года. Оба раза акциз будет увеличен на 50 копеек, то есть общее повышение акциза за год составит один рубль.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

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Комментарии (24)

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Мало повышают. Надо повышать больше. У гегемонов ещё полно денег. Все ездят на машинах, отдыхают на югах-морях, тарят в магазинах полные тележки... Все сборы надо поднять в 2–3 раза. А ведь большая часть не платит никаких налогов, а пользуется медициной, охраняется полицией и т.д. Надо ввести налог на пук, на чих и на трах. Везде поставить счетчики-затычки. Депутатам скидка на пук, правительству на чих, бесплатный благотворительный трах по талонам.

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+3

Все на выборы Путина, у него точно последний срок будет. И после выборов мы вообще офигенм, будем жить как в Европе только зарплаты будут как в Азии.

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+2

А ШО? Кто-то сомневался?

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+4

А что, кто-то надеялся на обратное?

Пока у власти стоят люди, которые (по моему личному мнению) считают, что модель экономики страны — это отжать готовое, нагрузить откатами, продавать крышу и скидываться в общак — никакой реальной экономики не будет. Нас просто будут обирать пока не закончится все что есть, а потом прережут, как старую корову, которая больше не дает молока, а страну продадут, как обанкротившийся бизнес.

Ну конечно же все вышенаписанное мной, является моим личным мнением. Ведь так теперь надо говорить, да?!

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+5

Сначала был только транспортный. Потом, обещая отменить транспортный, Медведев ввел акциз на дороги в размере 3 рублей с каждого литра, что в несколько раз больше всего начисляемого ТН. Хотя для замены ТН достаточно было ввести акциз всего на 58 коп. с литра. Потом сделали Платон для грузовиков (причем половину! от собранной нехилой суммы забирает себе обслуживающая фирма). Теперь дополнительный акциз ввести хотят. У меня два вопроса: куда они девают столько бабла и когда нибудь нажрутся? У нас и так бензин золотой уже. И это в нефтедобывающей стране и при низких мировых ценах на нефть. Уже похоже бенз импортировать можно, дешевле будет.

п.с. Ранее, до реформы от 1 января 2003 года, вводящей транспортный налог как таковой, все отчисления с водителей шли в специальные дорожные фонды. И далее все сборы тратились именно на поддержание дорог в приличном состоянии. Сегодня же налог данного типа перечисляется в бюджет региона согласно ст. 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В связи с проведенной в начале нулевых годов законодательной реформой собранные средства могут быть потрачены практически на что угодно: дорожную отрасль; на заработные платы бюджетника; строительство важных для регионов объектов. Согласно информации БК РФ весь транспортный налог (в размере 100%) идет бюджет региона и им же распределяется на различные нужды по собственному усмотрению. Именно это и беспокоит автовладельцев — что все средства пойдут не на укладку асфальта, на то что-либо иное.

Ну и здесь неплохо написано ссылка

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+5
GEO

Сейчас акциз на бензин примерно 10 рублей с литра, 3 рубля это было очень давно.

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+2

Улыбаемся и машем. :))

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+2

Транспортный налог не отменят, но акциз при этом запланировали поднять два раза в следующем году. Впрочем, как и предполагалось ссылка .

Всё как в сказке про Чиполлино. «За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Молчаааать! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь — сто лир, за проливной дождь — двести лир, с громом и молнией — триста лир. Молчаааать!»

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+8
Зимин Влад

Ты аккуратнее — в рашке уже за цитирование «Незнайки на Луне» мусора пытаются в тюрьму отправлять — набери в яндексе «В „Незнайке на Луне“ власти заподозрили экстремизм»

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+2

Чтобы в рашке отменили какой воровской налог — для этого верблюд или толстожoпый депутат должен пролезть через игольное ушко.

Поэтому кудахтанье про очередную возможность отмены транспортного налога — всегда лишь очередное кудахтанье безмoзглого журнaлюги с целью привлечь внимание к какому-либо ресурсу.

Хoлoпов надо доить.

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+2

Транспортный налог не отменят, но акцизы увеличат и экологический налог добавят. А кто бы сомневался.

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+4
Антон Сух

Эко налог? у нас в регионах на «автохламе„(слово одного журналиста) ездят

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0

О нас «заботятся»...

А тем временем ценники на заправках переписываются в большую сторону.

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+1

Аппетит приходит во время еды,а жадность во время аппетита!когда же нажрутся?!

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+3
Безымянный

Ни один глист никогда не нажрётся. Глистов можно только ликвидировать принудительно.

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+8

Гады.

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+4

Да кто бы сомневался!

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+3

Все журналисты НЕ говорят, при упоминании о повышении акциза всего на один рубль с литра, что в настоящее время и так акциз на бензин составляет примерно ДЕСЯТЬ рублей с литра (треть цены)! 

Еще не сложно посчитать умножив две цифры — Акциз на бензин 10 тысяч руб за тонну умножаем на ежегодное потребление бензина в России 35 миллионов тонн получаем 350 МИЛЛИАРДОВ рублей в год с акциза на бензин. А еще есть акциз на дизельное и газовое топливо.

Собирая около ПОЛУТРИЛЛИОНА рублей в год с акциза на топливо (бензин, дизель, газ), населению рассказывают про важность «платона» в 25 млрд, рублей, нужность транспортного налога, платных стоянок, платных дорог и въездов в города. Эффективность камер видеофиксации нарушений измеряют собираемостью штрафов, а не уменьшением аварийности!

Аппетит у государства наверное никогда НЕ уменьшится!

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+18
Андрей

Экономическая ситуация в стране — реально жутковатая. Денег в экономике все меньше и меньше, нет потребительского спроса. Народ вроде перестал бояться падения зарплат, но вокруг все растут всякие побочные платежи, налоги. Непонятная погоня за снижением инфляции методом удушения экономики через потребительский спрос. Промышленники говорят о падении спроса по сравнению с 2014 годом на 50–60% даже в эконом-сегменте. Дальше будет только хуже, т.к. господа Медведев и господин Орешкин могут только население доить — иного источника наполнения бюджета и латания в нем дыр просто нет (не забываем и про личные у чиновников, уточек тоже надо на что то содержать). Нефть отбилась по цене, однако эти деньги прошли мимо населения, в отличии от начала 2000-х. . Поэтому население будут продолжать доить со всех сторон. Средний и крупный бизнес сейчас тоже доят (мелкий еще пока относительно свободно дышит). У налоговиков сейчас жесткая установка — что нибудь найти и оштрафовать, взыскать, причем чем больше, тем лучше. И если пару тройку лет назад еще можно было пободаться с ними в суде и что нибудь (или все) отбить, особенно если более менее в белую работаешь, то сейчас бесполезно. Суд всегда стоит на стороне налоговой и выписывает столько, сколько они просят. Либо самой налоговой платить откаты, потеряешь столько же, но хоть проверками долбать не будут. Кто не верит — поищите знакомых бизнесменов, пообщайтесь.

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+3

Транспортный налог должны отменить ещё в 2013 году .Медведев лично стучал себя пяткой в грудь.По факту группировка медведев-путин это банда кидал и лиц кому верить нельзя вообще

закон о капремонте — всероссийский лохотрон

закон о об обязальном обслуживании ВДГО противоречит ФЗ о защите прав потребителей, согласно которому услуги по газоснабжению не должны сопровождаться обязательным оказанием других услуг.

закон об осаго это вообще [у нас не ругаются] ...Слов нет сплошная мастурбация законодрочеров. Федеральный закон отдали в исполнени частной лавочке.

А всё потому что полстраны МУФЛОНЫ

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+10
Евгений

Медведа давно пора на вилы!

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+3

А первого из этой банды?

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0
КСВ

на 6 лет еще отсрочку дадут первому, второго отправят на пенсию за его фетиш к кроссовкам.

Мне кажется, что бюджетники даже кайф получают от того, что их так сильно имеют. Они готовы будут еще 6 лет наслаждаться «удовлетворением»

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+1
Правильный

86% кайф получают. Вот, что прискорбно.

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0