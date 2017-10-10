Транспортный налог не отменят. А топливо все равно подорожает

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал отклонить законопроект, предусматривающий замену в России транспортного налога дополнительным акцизом в цену топлива.

Ранее законопроект получил отрицательную оценку и в Правительстве Российской Федерации. И там, и там посчитали, что замена транспортного налога приведет к тому, что региональные бюджеты будут недополучать средства, которые направляются на ремонт и строительство дорог.

«Реализация изменений, предлагаемых законопроектом, приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации. Вместе с тем источники компенсации выпадающих доходов дорожных фондов субъектов Российской Федерации не определены», — говорится в заключении комитета. При этом комитет рекомендовал отклонить в первом чтении еще четыре подобных законопроекта. Так что шансы на то, что депутаты примут решение об отмене транспортного налога, ничтожно малы.

Законопроект был подготовлен депутатами от КПРФ Валерием Рашкиным и Сергеем Обуховым и первоначально внесен в Госдуму еще полтора года назад. Авторы заявили, что более справедливым будет внести дополнительный акциз в топливо. Тогда платить больше будут те, кто больше ездит и, соответственно, наносит дорогам наибольший урон.

Впрочем, акцизы на топливо и так вырастут, причем дважды: в начале года и с 1 июля 2018 года. Оба раза акциз будет увеличен на 50 копеек, то есть общее повышение акциза за год составит один рубль.

Ранее идею отмены транспортного налога и замены его дополнительным акцизом в топливо поддержала глава Совета федерации Валентина Матвиенко.

В Минтрансе и вовсе предложили заменить транспортный налог экологическим. Владельцы современных автомобилей тогда платили бы меньше, а те, кому принадлежит старый автомобиль, соответственно, больше.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС