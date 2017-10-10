Полис е-ОСАГО: проверьте, не поддельный ли у вас!

После массового внедрения электронных полисов «автогражданки» на рынке появился новый способ мошенничества, который применяют посредники. Они меняют сведения в распечатке полиса, ГИБДД его не проверяет, но никаких выплат по такому полису быть не может.

На рынке электронного ОСАГО работает много компаний-посредников, их услугами пользуются, как правило, жители «токсичных» регионов, то есть тех, где оформить «автогражданку» затруднительно. У клиента из неблагополучного региона могут возникнуть проблемы с загрузкой, постоянным обновлением и несохранением данных. Тогда он прибегает к услугам посредников, пишет РБК, а те хитрят и указывают данные, соответствующие целевому сегменту страховой компании в регионах, где страховщику выгодно их продавать, при этом добиваясь выгодных коэффициентов для покупки самого дешевого полиса. Чтобы добиться своей цели, мошенники меняют разные данные — о стаже водителя, возрасте автомобиля и т. п. Разница в оплате может быть в разы, поскольку регион указывается благополучный, где проблем с покупкой полисов обычно не возникает, а потом в компьютерных программах-редакторах мошенники меняют данные марки авто, региона, стажа и т. д. и продают полис по цене для «токсичного» региона. Например, в таких регионах, как Крым и Чечня, самые низкие территориальные коэффициенты — 0,6, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге — 2. Если рассчитать минимальную стоимость полиса для самой маломощной машины, самым большим коэффициентом стажа (от трех лет) и возраста (от 22 лет), а потом данные переоформить на реальный автомобиль, то разница в страховой премии может составить до 19 тыс. рублей, чем и пользуются мошенники. Сам автовладелец, как правило, ничего об этой махинации не знает и платит полную сумму, соответствующую его региону и остальным своим данным.

Эта схема используется теперь нередко, о наличии проблемы знают в «РЕСО-Гарантии», «АльфаСтраховании», «Росгосстрахе», ВСК и МАКСе. Сейчас у страховщика нет возможности оперативно проверять информацию при покупке е-полиса в отличие от бумажной версии. По оценкам страховщиков, таких полисов на рынке может быть порядка 5–10% от всех проданных e-ОСАГО, то есть около 250–500 тысяч штук.

В Банке России о проблеме знают и готовят комплекс мер противодействия. Регулятор отмечает, что автовладельцев следует информировать о том, что обращение к посредникам может привести к печальному результату. Деньги клиент заплатит по полной, а услугу так и не получит. С таким полисом можно долго и благополучно ездить: как правило, сотрудники ГИБДД проверяют «автогражданку» формально и обращают внимание больше на ее наличие. Проблема возникнет в случае обращения в страховую компанию после ДТП. Там обнаружится подделка, и страховая откажет в выплате, поскольку в базе РСА, несмотря на совпадение госномеров и VIN-кода, другие данные будут расходиться. Деньги с владельца такого полиса можно вытребовать через суд, и никого не будет интересовать, что он был не в курсе махинации.

Автовладелец может и сам обнаружить подделку, если уж пришлось воспользоваться услугами компании-посредника. При этом далеко не все они применяют мошенническую схему. Для этого он должен зайти на сайт РСА через 30 минут после оформления полиса. Данные об оформленном документе уже должны появиться в базе Союза автостраховщиков, там и можно их сверить с теми, что указаны в полисе. Если на этом этапе удастся выявить подделку, клиент должен обратиться в полицию с заявлением, указав, при каких обстоятельствах и у кого был приобретен полис. Хотя, как говорят сами страховщики, обнаружить мошенников будет сложно, да и не любят правоохранительные органы заниматься расследованием таких нарушений.

Исправить ситуацию можно, лишь создав механизм обмена данными между ГИБДД и РСА. Тогда при оформлении электронного полиса информация будет автоматически уходить в ГИБДД за подтверждением. Если система выявит несовпадение, полис просто нельзя будет оформить.

Также РСА направил в ЦБ предложения по совершенствованию е-ОСАГО. В частности, предлагается при возникновении подозрений, что данные сфальсифицированы, разрешить страховой компании воспользоваться для проверки другими источниками информации: интерактивными сервисами федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов РФ, общедоступными источниками персональных данных, данными заводов — изготовителей транспортных средств и т. д. Предлагается разрешить страховой компании в одностороннем порядке расторгать электронные договоры, оформленные с нарушениями. Сейчас это можно сделать только через суд, в то время как при оформлении бумажного полиса страховщик сразу имеет право отказать в заключении договора.

Недавно в РСА признали, что на этапе проверки данных при покупке электронных полисов часто происходят сбои. Чтобы наладить ситуацию, необходимо модернизировать базу данных РСА, так как нагрузка на нее сильно возросла из-за появления новых сервисов. Когда базу создавали, не могли даже предположить, сколько всего ей предстоит поддерживать.

Видов мошенничества в обязательном страховании автогражданской ответственности развелось так много, что ЦБ подумывает о введении института страховых детективов, которые занялись бы такими криминальными схемами.

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