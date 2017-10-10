609 450 рублей компенсации отсудил владелец сгоревшей Калины у АВТОВАЗа

Находившаяся на гарантии Lada Kalina загорелась из-за неисправного электрооборудования.

Истец приобрел новый автомобиль Lada Kalina в сентябре 2014 года за 344 500 рублей без НДС. Заводская гарантия на машину составляет три года, и, чтобы ее не потерять, владелец обслуживал Калину исключительно на официальном сервисе, имеющем все соответствующие сертификаты и лицензии.

Гарантия рачительному калиноводу пригодилась. В апреле 2017 года у машины загорелся двигатель, огонь распространился на кузов и повредил капот, лобовое стекло, панель приборов, водительское кресло и внутреннюю отделку общей площадью 2 квадратных метра. Владелец решил подать на АВТОВАЗ в суд и потребовал от автопроизводителя 527 900 рублей компенсации за некачественный автомобиль, 100 000 рублей компенсации морального вреда и 31 550 рублей компенсации за судебные расходы. К заявлению истец приложил техническое заключение, в котором говорится, что автомобиль загорелся из-за сбоя в электрооборудовании.

Представитель ответчика на слушании по этому делу согласился выплатить истцу компенсацию за машину, однако попросил суд уменьшить компенсацию морального вреда «до разумных пределов». Судья счел таким пределом сумму в 50 тысяч рублей.

В результате, как сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда, владелец Калины получит от АВТОВАЗа 609 450 рублей. За эти деньги он может купить новую Ладу Калину в топовой комплектации Comfort с 98-сильным двигателем и 4-ступенчатым автоматом за 568 900 рублей либо присмотреть себе какую-нибудь альтернативу другой марки.

В сентябре суд обязал УАЗ выплатить 1,5 млн рублей владельцу сгоревшего Патриота.

Летом красноярец отсудил у дилера миллион рублей за бракованный Opel Astra.

Фото: АВТОВАЗ