609 450 рублей компенсации отсудил владелец сгоревшей Калины у АВТОВАЗа

Находившаяся на гарантии Lada Kalina загорелась из-за неисправного электрооборудования.

Lada Kalina
Lada Kalina

LADA > Kalina

Истец приобрел новый автомобиль Lada Kalina в сентябре 2014 года за 344 500 рублей без НДС. Заводская гарантия на машину составляет три года, и, чтобы ее не потерять, владелец обслуживал Калину исключительно на официальном сервисе, имеющем все соответствующие сертификаты и лицензии.

Гарантия рачительному калиноводу пригодилась. В апреле 2017 года у машины загорелся двигатель, огонь распространился на кузов и повредил капот, лобовое стекло, панель приборов, водительское кресло и внутреннюю отделку общей площадью 2 квадратных метра. Владелец решил подать на АВТОВАЗ в суд и потребовал от автопроизводителя 527 900 рублей компенсации за некачественный автомобиль, 100 000 рублей компенсации морального вреда и 31 550 рублей компенсации за судебные расходы. К заявлению истец приложил техническое заключение, в котором говорится, что автомобиль загорелся из-за сбоя в электрооборудовании.

Представитель ответчика на слушании по этому делу согласился выплатить истцу компенсацию за машину, однако попросил суд уменьшить компенсацию морального вреда «до разумных пределов». Судья счел таким пределом сумму в 50 тысяч рублей.

В результате, как сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда, владелец Калины получит от АВТОВАЗа 609 450 рублей. За эти деньги он может купить новую Ладу Калину в топовой комплектации Comfort с 98-сильным двигателем и 4-ступенчатым автоматом за 568 900 рублей либо присмотреть себе какую-нибудь альтернативу другой марки.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Kalina (6)

LADA 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

В целом, надежный и неприхотливый автомобиль. Дешевые запчасти и простота в обслуживании своими силами.

Недостатки:

АВТОВАЗ по-прежнему слеп к мелочам и не только. Неподготовленного человека объем мелких пакостей может довести до нервного тика.

Комментарий:

Как и прежде надо следить за автомобилем, пресекая детские болячки. Хотя это и не исключает подстав. Упустил момент с мелкими заводским брызговиками и узкой антигравийной полосой на порогах. В итоге ЛКП начало активно облезать в зоне пескоструя.

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Комментарии (32)

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Valentin Nikishkov

Вас тогда и в помине не существовало, когда он был автомобилем года, ну на худой конец ток родились. Это все равно как заявлять, что британская империя самая могущественная на сегодняшний день ( да да, была когда-то в 18 19 веках). Ездил я 4 года на ваз 2106 [у нас не ругаются] этот задний привод. Если мне не изменяет память, стоял выбор между древним фиат 124 (а он сделан на основе фиат 123 50х годов) или новаторского рено 19, выбрали старый редван.

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0
RBR

Я не пойму, факт моего сущетсвования, он что отменяет факт признание ФИАТа 124 лучшим автомобилем года? АХ нельзя заявлять? А т.е. заявлять, что я там ездил на 2106  можно? ВАУ, это как? Зачем ты его купил этот древний феад? А?

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0
Valentin Nikishkov

Лучшим он был в 1964. А выпускать начали в 1970-ом. Летайте аэропланами никишкова. Они были лучшими в 1915-ом году.

Интересно, насколько лучшими эти фиаты 124 были в 2010-ом, когда всё ещё клепались на вазе? Ах да, гелендваген. Но у мерседеса кроме гелендвагена до х моделей. Ультра современных. В любом классе. От А до S.

А у ваза — вечно одно старьё — модельный ряд великого ваза к 2010-му:

1.  допотопный фиат 124 1964 года

2. допотопный ваз 2115 из 1982

3. допотопная приородесятка из 1988

4. допотопная калина из самого начала 90-ых , слизанная с давно снятого с производства опеля корсы.

И НИЧЕГО, кроме допотопного унылого старья.

Ваз — производитель ТОЛЬКО старья.

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+1
RBR

Этого тупорылого бесполезно переубеждать, он — раб по натуре.

Для этого клинического ... все покупатели иномарок — предатели и задолизы))))))))

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0
Valentin Nikishkov

Это автомобиль прошлого, в тот момент уже появился рено 19, его и нужно покупать под ключ, а не это недоразумение. Задний привод в России бред я ездил на ваз 2016 4 года, пересел на передний привод ну прям нарадоваться не мог.

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0
RBR

Да ты это журналистам скажи, которые сказали, что вот именно вот это иноведро лучшее в мире, ОНИ САМИ ЭТО ПРИЗНАЛИ. Тебя правда забыли спросить, но это и не требовалось я думаю. И С тех пор озарений иномаргопромоф, как они признали ФИАТ 124 лучшим, я не припомню, что то.

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0
Valentin Nikishkov

Придурок, когда-то и т-34 был лучшим танком. Давай его производить сегодня! Он же лучший!

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0
Valentin Nikishkov

Омеба, дружок, омеба. Примите таблеточку.)))

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0

«За эти деньги он может купить новую Ладу Калину» — т.е. наступить на те же грабли.

Интересно, у него хватит ума не покупать больше вазовских волокуш? Уже самовозгорающихся...

Кто там булькал про повышение качества вазовских вёдер? Огнетушитель в подарок!

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-1
Олег Смирнов

Когда горят Хундаи и Мерседесы, то что то никто не вопит про грабли и огнетушители — ссылка (https://e551mm. com/2017/09/28/solaris-burned/)

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+4
prosac

Да если хоть одна иномарка сама пыхнет — там производителя без трусов оставят.

А уж если у кого коряво поставленная в гараже сигналка или кетайский переходник в прикуривателе коротнули — так это, простите, не вина производителя.

Т.ч. не надо ля-ля.)

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0
prosac

Дорогой друг у этих авто есть непререкаемая репутация и им могут простить такой косяк, а этому ведру нет.

Приведу пример из жизни. У вас есть друг конченный разгильдяй, который всегда и везде вас обманет, а есть пускай не идеальный, но очень порядочный человек, который вас не подводил. Ну дак вот кому вы простите мелкие грешки, надежному человеку или конченному разгильдяю?

Ваз честно заработал свою репутацию ВЕДРА. В нашем мире доверие многое значит, а тот кто его потерял вернуть может с огромным трудом. У кого она была изначально имеет большой кредит доверия.

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0
RBR

У каво непрерикаемая репутация, у иномарго? ХАХААХАХ а все помойки, разборки, сервисы, ДИЗЕЛЬГЕЙ, итд итп это видимо как подтверждение репутации той.

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0
Valentin Nikishkov

ОК АвтоВАЗ самый лучший производитель автомобилей на всей планете земля, что уж там вселенной сколько бы их там не существовало. Это настолько совершенный производитель что черпает дотаций и кредитов на миллиарды баксов, а вшивые забугорные недоразвитые идиоты держат экономику своих стран на плаву. В Германии ВАГ групп дает работу огромному количеству людей и при этом не тянет денег с государства, Тойота для Японии тоже самое. Короче убыточное предприятие с мерзкими авто лучше чем прибыльное с хорошими авто по потребительским качествам и надежности.

Я чуть не забыл АвтоВАЗ купил альянс РЕНО-НИССАН-МИЦУБИСИ, а не наоборот. Это ТАЗ утрет нос задохликам вроде ТОЙОТЕ и ВАГ групп.

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0
RBR

не если на миллиарды то точно не лучший, тут лучший, ГМ, и прочие иномаргопромы, вот там на ярды, ярды, ярды.



что ВАГ без убытков? ссылка Тойта без убытков? ухахахахаха ссылка



Короче, а что такое ШЕВРОЛЕ НИВА И ДАТСУН, А? это не ВАЗ 2123 ли или ГРАНТА? ой, это же не не не, это же нельзя произностить, что иномарго из ЛАДЫ деланное ухахаха

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0
Valentin Nikishkov

Вы в урсе что такое Бейдж инженеринг? Навешивание шильдиков нормального призводителя, не делает продукцию ваза хоть как-то пригодной для езды.

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0
RBR

И что? Как это отменяет тот факт что иномарго делают именно из ЛАДЫ? Это значит, что любое другое иномарго как минимум не лучше, ибо иначе бы сделали бы из него, а не из лады.

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0
Valentin Nikishkov

Вы или конченный тролль или чекнутый патриот, не хочу с таким говорить.

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0
RBR

А может это ты троль?А тем более причем тут патриотизм и вонючее иномарго, или китайские трусы, или носки?

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0
Valentin Nikishkov

Я купил мондео и доплатил 14 000 за пятилетнюю гарантию на всё — на кой мне твои мифические помойкоразборки?))))

По разборкам шарятся владельцы стареньких иномарок. Которые почему-то не хотят покупать новую ладу.))))

Люди предпочитают по помойкоразборкам шариться — лишь бы новую ладу не брать... во какая репутация у «каКчественной» тазолады))))))

Но до какашкина этого не доходит. Потому что он работает на вазе, за копейки славя унитазопром)))

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+1
Олег Смирнов

Как покупка мондео или любого друго иностранного ведра, отменят, наличие помоек, разборок, распилов, мегасервисов и экзистов я не пойму.



Да эти ты басни раскажи владельцам сервисов, кто у них там шариться и откуда у них деньги, на города-сервисы.



Ну это понятно, бомжи вот предпочитают по помойкам, лиш бы не работать и жить,как свинья.



Но до задолиза это не доходит, он же купил себе кетайские носки и  стал богатым аххахахаха а все остальные это нищита. не чета ему

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0
Valentin Nikishkov

Ты побил сегодня рекорд?

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0
prosac

А чо вопить то это же иномарго, их можно по 100 лет выпускать, и гореть им можно, и разваливаться по дороге и без подвески выпускаться все норм.

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+1
Valentin Nikishkov

Губы вытри.

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0
Олег Смирнов

Да ну об тебя мараться, фу

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0
Valentin Nikishkov

Г... испачкаться не может.

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0
Олег Смирнов

Да я и не говорю,что может, я говорю, что я мараться не хочу об тебя

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0
Valentin Nikishkov

Да я и говорю, что ты испачкаться не можешь.

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0
Олег Смирнов

Память достойная омебы.

Олег СмирновValentin Nikishkov

Г... испачкаться не может.



Понятно что не может, я говорю что я не хочу мараться, а ты можеи и не можешь. Да неверняка не можешь, ведь овно и иномаргозадолиз-неумеха это одно и тоже.

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0
Valentin Nikishkov

«Память достойная омебы» — АмЁба, неуч — 2 ошибки в простейшем слове. И запятую пропустил...

3 ошибки в предложении из 3-х слов... я ж говорю — патриоты и вазофилы безграмотны и недоразвиты. Потому и патриоты, потому и вазофилы.

Только сосалками работать и годятся. Плечевыми.

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0
prosac

У них хотя бы автомобили с нормальными потребительскими свойствами и надежностью, а не самобеглые повозки. За 50 лет своего существования ВАЗ выпустил только 2 приличные машины, Нива и веста. Шикарное КПД.

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RBR

Какой то бред. А ВАЗ 2101 это же ИНОМАРГО. НЕ что иное, как лучший европейский автомобиль 1966 года. т.е. лучшее иностранное ведро, с тех пор правда иноверда мало изменились, и теперь они берут из из ЛАДЫ делают себе иномарго, ШНИВУ и ДАТСУН.

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