Пенсионер напал на школьный автобус из-за брошенной бутылки

Водители частенько выясняют отношения на дороге, но особенно печально, когда взрослые буянят в присутствии детей. Пример неадекватного поведения показал школьникам 68-летний житель американского города Ноттингем, штат Мэриленд.

В прошлый четверг пожилой житель Ноттингема по имени Леверн Ардин Доран поехал на своем автомобиле по делам в Балтимор и там попал в вялотекущую пробку. Внезапно на его автомобиль упала бутылка. Рядом проезжал школьный автобус, и мистер Доран решил, что это юные проказники над ним глумятся, отчего пришел в бешенство, вышел из машины и направился выяснять отношения. Водитель автобуса, однако, благоразумно не впустил в салон тучного разъяренного мужчину, после чего тот взобрался на передок автобуса и стал колошматить кулаком по капоту с требованием пустить его внутрь. Все это запечатлела камера видеорегистратора.

Наблюдавшие атаку пенсионера школьники стали визжать, и водитель автобуса принял решение продолжить движение на небольшой скорости, но не по плановому маршруту, а по направлению к полицейскому участку, где специально обученные сотрудники могли бы снять с капота несанкционированного пассажира. Поездка, однако, продолжалась недолго: сцену увидел находящийся не при исполнении офицер полиции, который сам доставил разбушевавшегося мистера Дорана в отделение. Теперь его обвиняют в хулиганстве и порче имущества, сообщает сайт регионального телеканала WBAL-TV 11.

Главное, непонятно, чего добивался пенсионер? Даже если злополучная бутылка действительно упала на его машину из школьного автобуса, как бы он понял, кто именно из школьников ее метнул? Стал бы каждого допрашивать с пристрастием или даже бить? В общем, правильно сделал водитель, что не допустил агрессивного субъекта к детям, все-таки он за них отвечает, обязан передать родителям в целости и сохранности.

Этим летом в Саратове разъяренный мужчина с мачете напал на Ладу с ребенком внутри. Конфликт разгорелся из-за места на парковке у торгового центра.

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Фото: Ford

Видео: YouTube