Рыночные реалии ломают самых стойких. Еще недавно в Ferrari отрицали даже теоретическую возможность создания кроссовера или внедорожника. Но всеобщее помешательство заставило итальянцев изменить принципам.

О том, что у Ferrari появится кроссовер, заявил глава концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионне на пресс-конференции с инвесторами. Он же ранее отрицал возможность появления кроссовера с гарцующим жеребцом на радиаторной решетке.

Причем в Ferrari, оказывается, не только занимаются проектом кроссовера, но даже выдумали для него специальную аббревиатуру: вместо SUV его решили отнести к сегменту FUV, то есть Ferrari Sport Utility!

Маркионне заявил, что Ferrari понадобится около 30 месяцев, то есть 2,5 года, чтобы подготовить кроссовер, однако, по слухам, платформа для него была представлена рабочим компании еще в августе этого года.

Кроссовер Ferrari должен стать эксклюзивной моделью. «Нам нужно осваивать нужные ниши, найти баланс между эксклюзивностью и желанием нарастить объемы производства», — цитирует Маркионне агентство Bloomberg. То есть, в отличие от Porsche с Cayenne или Lamborghini с Urus, новая модель будет выпускаться очень ограниченным тиражом и наверняка будет стоить безумных денег.

Первая информация о том, что Ferrari готовит кроссовер, появилась летом 2017 года. Скорее всего, новая модель заменит трехдверный универсал GTC4Lusso. Машина будет пятидверной, но не кроссовером, как Lamborghini Urus, а скорее фастбэком с увеличенным дорожным просветом и полным приводом. О том, какой силовой установкой будет оснащаться FUV, информации нет, но, вероятнее всего, это будет гибрид, причем очень мощный (650–700 л.с.).

Недавно Ferrari представила свою самую доступную и массовую модель, купе-кабриолет Portofino.

Lamborgini представит свой первый в истории кроссовер, который получил имя Urus, в конце этого года.

Фото: Ferrari