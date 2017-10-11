Собственник автомобиля попросил знакомого водителя подвезти его и друзей. Тот согласился. Но в дороге произошла авария, есть пострадавшие и погибшие. Кто должен отвечать за последствия аварии? Вопрос не такой простой, как кажется, и суды нескольких инстанций никак не могли прийти к согласию. Точку в деле поставил Верховный суд.

В августе 2014 года гражданка Ю. Любишина управляла автомобилем, принадлежащим И. Федорову, который, поскольку находился подшофе, передал руль даме. Любишина не справилась с управлением, произошла авария, в результате которой автомобиль перевернулся. В момент ДТП в салоне также находились Э. Балбарова (сильно пострадавшая в аварии), ее дочь А. Балбарова, которая скончалась от полученных травм, и муж Д. Балбаров, он, как и И. Федоров, в аварии не пострадал.

Муж и жена Балбаровы обратились в суд с иском к Любишиной и попросили взыскать с нее в пользу Д. Балбарова компенсацию морального вреда в связи со смертью дочери в размере 1 млн рублей, а также компенсацию на лечение Э. Балбаровой в размере 500 тыс. рублей.

Районный суд Улан-Удэ иски удовлетворил частично: с Любишиной взыскали 1 млн рублей (компенсация морального вреда), 400 тыс. рублей — в качестве компенсации в пользу пострадавшей Э. Балбаровой, 7 тыс. рублей составили расходы на оплату услуг представителя суда и 600 рублей — госпошлина.

Однако апелляционный суд коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Бурятия это решение отменил и в удовлетворении исковых требований отказал. Суд апелляционной инстанции не нашел в действиях Любишиной состава преступления. Этот суд исходил из того, что женщина управляла автомобилем по устному поручению собственника и, таким образом, не являлась на момент ДТП владельцем транспортного средства. Поэтому на нее не может быть возложена обязанность по возмещению вреда, а стало быть компенсацию должен заплатить Федоров как собственник.

Сам Федоров с этим решением не согласился и дошел до Верховного суда, который нашел, что решение апелляционного суда было принято с нарушением законодательства, и еще раз разъяснил, чем отличается владелец от собственника.

ВС напомнил, что «обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения, либо праве оперативного управления, либо на ином законном основании...» Поэтому ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, несет не только собственник, но и лицо, пользующееся им на законных основаниях.

«...по смыслу ст.1079 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, в отношении которого оформлена доверенность на управление транспортным средством, признается его законным владельцем, если транспортное средство передано ему во временное пользование и он пользуется им по своему усмотрению».

В данном случае управление автомобилем было передано Любишиной на основе устного соглашения, так как письменная доверенность на управление транспортным средством в 2012 году была упразднена. Поскольку Любишина вела автомобиль в присутствии законного владельца, имея при себе водительское удостоверение, то следует признать, что она использовала транспортное средство (владела им) на законных основаниях.

Другое дело, если бы собственник, то есть Федоров, платил ей за оказание водительской услуги. Тогда ответчиком был бы он, но в данном случае все происходило по взаимной безвозмездной договоренности. Таким образом, нет оснований от освобождения Любишиной от ответственности за причиненный вред.

Поэтому Верховный суд постановил апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Бурятия отменить и направить дело на новое рассмотрение.

То есть, по сути, за произошедшую аварию и ее последствия должен отвечать именно водитель, а не собственник-пассажир.

В одном из ранее рассмотренных дел Верховный суд постановил, что выезд на встречку не всегда является доказательством вины нарушителя. Речь о тех случаях, когда это было сделано намеренно и ради того, чтобы избежать аварии.

В другом постановлении Верховный суд разъяснил, при каких обстоятельствах даже выпивший водитель не может быть лишен прав.

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