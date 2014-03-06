«Яндекс» хочет стать самым большим продавцом подержанных авто

Интернет-компания хочет запустить новый сервис по выкупу подержанных автомобилей для последующей перепродажи. К автомобилям с пробегом, претендующим на покупку, будет предъявлен ряд требований.

«Яндекс» готовится освоить нишу на рынке с годовым объемом 2 трлн рублей. Речь идет о новом проекте выкупа подержанных автомобилей для их перепродажи.

Предполагается использовать принадлежащую кампании интернет площадку «Авто.Ру». К выкупаемым авто будут предъявлять ряд требований. У транспортного средства должно быть не более двух собственников по ПТС, оно должно находиться в исправном состоянии, обладать юридической чистотой и у него не должно быть следов серьезного ремонта. Об этом из достоверных источников стало известно газете «Известия». В интернет-компании подтвердили «За рулем», что «сервис Авто.ру самостоятельно займется покупкой и продажей подержанных автомобилей».

Пока у нового сервиса нет шоу-румов, чтобы выставить автомобили с пробегом, но когда речь будет идти о тысячах штук, такие площадки подберут. Все это может составить нешуточную конкуренцию дилерским станциям, которые сейчас активно продвигают сервис продажи автомобилей с пробегом. Мощности «Яндекса» позволяют ему стать монополистом на этом рынке и полностью отобрать этот сегмент у дилеров. Пока в их руках сосредоточено порядка 13% рынка, остальные машины продаются из рук в руки. При этом никогда не знаешь, какого «кота в мешке» ты купишь, цивилизованного сервиса, гарантирующего уверенность в сделке, на этом рынке остро не хватает. Очевидным плюсом покупки подержанной машины через «Авто.ру» будет стоящая за спиной сервиса уважаемая компания, которая предоставит покупателям необходимые гарантии. А за счет большого потока автомобилей с пробегом можно надеяться, что маржа компании будет не выше 10%.

Дилеры могут не выдержать конкуренции с Яндексом, но покупатели от нового сервиса только выиграют за счет снижения цен и упорядоченности покупки и продажи. Будет ли это добросовестная конкуренция, предстоит решить антимонопольной службе, а пока о новом сервисе даже не объявлено, официальное сообщение с описанием деталей обещают сделать только через месяц.

С приходом кризиса официальные дилеры отказались от презрительного слова бэушки, понимая. что автомобили с пробегом для них дополнительный, если не один из основных, источник заработка. Подержанные машины — реальный инструмент получения прибыли, и без этого им сегодня просто не выжить.

Если у вас в кармане полмиллиона, что предпочесть — скромный новый или более навороченный подержанный автомобиль? Своими мыслями поделился наш автор.

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