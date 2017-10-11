10 млн потребовал отец погибшего «пьяного» мальчика с обвиняемой

Отец погибшего в ДТП в Балашихе шестилетнего ребенка, в крови которого затем якобы был обнаружен алкоголь, подал гражданский иск. Он требует с обвиняемой компенсации морального ущерба и оплаты расходов на похороны.

Роман Шимко подал иск в Железнодорожный суд Балашихи. Он требует с обвиняемой Ольги Алисовой 61 560 руб. расходов на похороны и моральную компенсацию в размере 10 млн руб. В случае победы и выплаты средств Шимко обещает потратить деньги на благотворительность. По словам адвокатов семьи погибшего ребенка, гражданский иск является стандартной практикой в таких случаях, а их клиенту нанесен чудовищный моральный ущерб. Также защитники Шимко, который проходит по уголовному делу в качестве пострадавшего, говорят, что не видят раскаяния и сострадания со стороны обвиняемой. «Эта трагедия перевернула жизнь семьи Шимко, которая уже никогда не будет прежней. Мама погибшего мальчика находится в состоянии тяжелейшей депрессии и отчаяния. Длительные судебные разбирательства и иногда не совсем здоровое внимание СМИ лишь усугубляют травму», — заявили РБК в пресс-службе коллегии адвокатов Павла Астахова, которая представляет интересы Романа Шимко.

Сама Алисова сейчас находится под стражей. Она отрицает свою вину в аварии, а адвокаты намерены добиться ее освобождения на основании того, что ребенок, которого она сбила, был пьян и подсудимая не могла избежать наезда на него.

Ей грозит до пяти лет тюрьмы.
  • Печально известное ДТП произошло 23 апреля во дворе жилого дома в Балашихе. Водитель Алисова не только сбила ребенка, но и не сразу это заметила, так как разговаривала по телефону, и это уже документально подтверждено на основании данных оператора мобильной связи. В результате автомобиль протащил мальчика еще 10 метров.
  • Позже судмедэксперт, проводивший вскрытие, нашел в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя. Это почти смертельная доза для маленького ребенка, и следствие до сих пор не нашло разгадку этой запутанной истории.
Фото: скриншот съемки НТВ
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Комментарии (4)

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До сих пор не понимаю, какая разница пьян он был или нет. Во дворе он мог вдрыск обдолбанным ползти на четвереньках — это двор! Если ты на своем автомобиле во дворе сбиваешь хоть кого хоть в каком состоянии — априори ты виноват. А тут ещё и смертельный исход. Что за бред с пьянством — это абсолютно не имеет никакого отношения.

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Главная национальная идея — деньги. Всё за деньги. Гнилая система...

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Лещенко Назар

Предлагаете кровную месть? Ну что ж давайте.

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10-ть лямов и арест нужно требовать с псевдо-эксперта, но Закон этого не позволяет. В какой-то момент начинаешь завидовать кавказским традициям — грохнул обоих, и молодец.

И ещё раз для принимающих решения внутри кремлевского окружного забора — хватит уродовать население:

1. Уберите к чертям собачьим ваши либеральные поправки в УК, и начните уже сажать преступников и воров, а не тех, кто украл помидор с прилавка, т.к. ему с его пенсией только удавиться красиво.

2. Избавьте население от пробок, скандалов на дорогах и идиотов-водителей. Отмените свои обезьяньи категории в правах и первые права выдавайте только на МКПП со всеми советскими ограничениями.

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