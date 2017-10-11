10 млн потребовал отец погибшего «пьяного» мальчика с обвиняемой

Отец погибшего в ДТП в Балашихе шестилетнего ребенка, в крови которого затем якобы был обнаружен алкоголь, подал гражданский иск. Он требует с обвиняемой компенсации морального ущерба и оплаты расходов на похороны.

Роман Шимко подал иск в Железнодорожный суд Балашихи. Он требует с обвиняемой Ольги Алисовой 61 560 руб. расходов на похороны и моральную компенсацию в размере 10 млн руб. В случае победы и выплаты средств Шимко обещает потратить деньги на благотворительность. По словам адвокатов семьи погибшего ребенка, гражданский иск является стандартной практикой в таких случаях, а их клиенту нанесен чудовищный моральный ущерб. Также защитники Шимко, который проходит по уголовному делу в качестве пострадавшего, говорят, что не видят раскаяния и сострадания со стороны обвиняемой. «Эта трагедия перевернула жизнь семьи Шимко, которая уже никогда не будет прежней. Мама погибшего мальчика находится в состоянии тяжелейшей депрессии и отчаяния. Длительные судебные разбирательства и иногда не совсем здоровое внимание СМИ лишь усугубляют травму», — заявили РБК в пресс-службе коллегии адвокатов Павла Астахова, которая представляет интересы Романа Шимко.



Сама Алисова сейчас находится под стражей. Она отрицает свою вину в аварии, а адвокаты намерены добиться ее освобождения на основании того, что ребенок, которого она сбила, был пьян и подсудимая не могла избежать наезда на него.