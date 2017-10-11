Partisan: внедорожник из ничего, но со 100-летней гарантией

Проживающий в Германии доктор-инженер Юрий Постников недавно прославился тем, что обвинил «Группу ГАЗ» в краже у него дизайна автомобилей семейства Вепрь Next. Теперь он объявил о создании собственной компании Partisan Motors, которая будет производить модульные внедорожники с квадратно-гнездовым дизайном.

Аэродинамика? Нет, не слышали. Кузов армейского внедорожника Partisan One, первенца компании Partisan Motors, напоминает кирпич, ветровое стекло установлено под углом 90 градусов к капоту. Силовая структура состоит из профилей прямоугольного сечения, изготовленных из высокопрочной стали, и хорошо приспособлена для установки бронезащиты. Дизельный двигатель (поставщик и технические характеристики пока не названы) устанавливается спереди поперечно либо продольно, в зависимости от этого варьируется тип системы полного привода, при этом колесная формула может быть 4×4, 6×6 или 8×8. Подвеска всех колес независимая.

Представленный на фотографиях четырехколесный прототип длиной 4721 мм не имеет бамперов, крыши, боковых стекол и даже дверных ручек — «калитки» удерживают от открывания веревочки… В салоне можно разглядеть четыре посадочных места и панель приборов в виде тумбочки. О климатической системе ничего не сообщается, но ясно, что в данном прототипе она просто не имеет смысла.

Partisan Motors намерена производить и гражданские версии своих внедорожников, позиционируя их как «лучшие машины для худших дорог в мире». Предполагается установка в том числе гибридных и электрических силовых установок — модульная конструкция Партизана это позволяет. Потребителей планируется привлекать феноменальной 100-летней гарантией — дескать, автомобиль настолько прост, что в нем, в сущности, нечему ломаться. Непонятно только, как фирма Постникова, базирующаяся в Германии, собирается сертифицировать свои автомобили — очевидно, что с точки зрения безопасности Partisan далек от современных стандартов.

Когда начнется серийное производство Партизанов, новоиспеченный автопроизводитель пока не сообщил.

Разгоревшийся в сентябре скандал по поводу авторства дизайна автомобилей ГАЗ Вепрь Next пока развития не получил. Юрий Постников изначально не собирался судиться с российской компанией, а хотел лишь ее публичного порицания. На ГАЗе, в свою очередь, не исключили подачу иска к Постникову о защите чести и достоинства.

Фото: Partisan Motors