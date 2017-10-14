Альтернативная автоистория — невиданные модели СССР

Видели когда-нибудь «ушастый» Запорожец универсал? А четырехдверный «горбатый»? А Чайку пикап или ЗИМ купе? Между тем такие автомобили существуют, но, правда, исключительно в масштабе 1/43.

Собранные в этой галерее автомобили сделал коллекционер и обладатель золотых рук Алексей Хлыстунов из Тюмени. За основу своих удивительных конверсий он берет, как правило, модели, выходившие в журнальной серии «Автолегенды СССР». Творения Алексея зачастую выглядят настолько гармонично, что можно лишь пожалеть об отсутствии у них реальных прототипов. И если, скажем, ГАЗ-13 Чайка с кузовом пикап теоретически мог бы появиться, став советским аналогом американских Chevrolet El Camino и Ford Ranchero, то Запорожец универсал лишен смысла в силу его заднемоторной компоновки, хотя выглядит такая модификация ну очень элегантно! Модели Алексея отличаются высоким вниманием к деталям, в том числе проработанным и раскрашенным интерьерам, поэтому смотреть на них — одно удовольствие. С разрешения автора публикуем наиболее интересные, на наш взгляд, работы.

Альтернативная автоистория — невиданные модели СССР

  • Хотите начать собирать масштабные модели или уже это делаете? Тогда вас, возможно, заинтересует материал нашего эксперта, посвященный этому популярному хобби.

Фото: Алексей Хлыстунов

Альтернативная автоистория — невиданные модели СССР
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Комментарии (6)

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Замечательно !

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+1

Пикап головного мозга, хотя, так переделанный —469 я видел живой, а из —24 их делал какой-то ремзавод.

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0

Интересные машинки!!!

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0

Супер ! Стив М. «отдыхает».

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0

Интересные модели.

Главное чтобы эти модели автомобилей не выдавались за реальную автоисторию, к примеру — вот смотрите дети какие автомобили выпускались у нас в стране, лучшие в мире.

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+3
Андрей

ха ха , «Минздрав» предупреждает — Черепашки Ниндзя — не живут в Америке и Дед Мороз на Севере .

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0