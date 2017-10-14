Видели когда-нибудь «ушастый» Запорожец универсал? А четырехдверный «горбатый»? А Чайку пикап или ЗИМ купе? Между тем такие автомобили существуют, но, правда, исключительно в масштабе 1/43.

Собранные в этой галерее автомобили сделал коллекционер и обладатель золотых рук Алексей Хлыстунов из Тюмени. За основу своих удивительных конверсий он берет, как правило, модели, выходившие в журнальной серии «Автолегенды СССР». Творения Алексея зачастую выглядят настолько гармонично, что можно лишь пожалеть об отсутствии у них реальных прототипов. И если, скажем, ГАЗ-13 Чайка с кузовом пикап теоретически мог бы появиться, став советским аналогом американских Chevrolet El Camino и Ford Ranchero, то Запорожец универсал лишен смысла в силу его заднемоторной компоновки, хотя выглядит такая модификация ну очень элегантно! Модели Алексея отличаются высоким вниманием к деталям, в том числе проработанным и раскрашенным интерьерам, поэтому смотреть на них — одно удовольствие. С разрешения автора публикуем наиболее интересные, на наш взгляд, работы.

Хотите начать собирать масштабные модели или уже это делаете? Тогда вас, возможно, заинтересует материал нашего эксперта, посвященный этому популярному хобби.

Фото: Алексей Хлыстунов