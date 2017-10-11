Смена статуса: часть региональных дорог превратят в федеральные

Около 18 тыс. км региональных дорог к 2030 году могут получить статус федеральных. Для них это к лучшему — будут выделять больше денег.

Росавтодор разрабатывает программу о передаче наиболее крупных автомагистралей с оживленным движением в федеральную собственность. Уже в этом году на баланс Федерального дорожного агентства перейдут 15 региональных дорог протяженностью около 370 км в Красноярском, Приморском краях, Ленинградской и Тульской областях, Карелии, Мордовии и ХМАО, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу Росавтодора Романа Старовойта. В 2018–2019 годах федеральный статус также могут получить участки автодорог Белгород — Павловск, Санкт-Петербург — Архангельск, обходы Читы, Шацка, северный обход Сургута, трасса Грозный — Кизляр.

Всего в России 1,5 млн км дорог, из которых 52 тыс. км — федеральные, 516 тыс. км — региональные и 913 тыс. км — местные.

Финансируют федеральные дороги стабильнее, поэтому региональным властям всегда выгодно сбросить бремя обслуживания на федеральный бюджет, пояснил Старовойт. Поэтому инициатива передачи всегда исходит от регионов.

До сих пор смена статуса была бессистемной. Чаще всего об этом просил глава региона в личном обращении к президенту. Из Кремля просьба спускалась в Минтранс и Росавтодор. Сейчас Минтранс решил взять дело в свои руки и разрабатывает специальный документ о переподчинении ряда региональных значимых дорог. Таким образом, статус федеральных могут получить 18 тыс. км дорог в ближайшие 15 лет (до 2031 года). В 2018 году на ремонт и содержание федеральной сети в бюджете заложено 287 млрд руб., что на 15% больше, чем в нынешнем. Если федеральных дорог станет больше, это потребует дополнительных средств на их обслуживание и ремонт. Поэтому проект сейчас направлен в Минфин, который рассмотрит возможность финансирования, и к концу года решение будет окончательно сформировано.

Происходит и обратный процесс — передачи федеральных дорог регионам. Так, дублер Курортного проспекта в Сочи, построенный к Олимпиаде, будет передан Краснодарскому краю. До 2020 года Росавтодор передаст регионам около 2 тыс. отремонтированных дорог.

Федеральные трассы обозначаются табличками с надписью Росавтодор, и хотя Старовойт отмечает, что пользователи не заметят переподчинения дорог, это не совсем так. Специалисты говорят, что федеральные дороги содержатся лучше, для них существуют строгие нормативы стоимости ремонта, в то время как региональные власти часто стремятся ограничиться ямочным ремонтом из-за нехватки финансирования. Дорожные службы Росавтодора работают четче, подрядчикам деньги платят вовремя, поэтому выглядят федеральные трассы не в пример лучше. Правительство старается помочь регионам, выделяет средства, но пока деньги пройдут все этапы согласования, утекает, как правило, много времени. У Росавтодора все происходит гораздо проще и быстрее.

Из-за нехватки финансирования часть региональных и местных дорог в России находятся в ужасающем положении. Сколько уже написано про омские дороги, но сигналы с мест продолжают поступать. То битым кирпичом замостят местную дорогу, то залатают картошкой ямы.

Недавно правительство распределило почти 10 млрд рублей между бюджетами субъектов. На эти средства планируется отремонтировать региональные, межмуниципальные и местные дороги.

Фото: Сергей Куликов/ТАСС