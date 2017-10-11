Новый кроссовер Mitsubishi появится в России в 2018 году

Японская компания готовится к выводу кроссовера Eclipse Cross на европейский рынок. До нашей страны он доберется в следующем году.

Mitsubishi Eclipse Cross

Первым рынком, где начнутся продажи новинки, станет Великобритания, здесь он появится в декабре этого года. Затем Mitsubishi будет постепенно представлять модель в других странах, в том числе и в России, у нас дилеры начнут принимать заказы с апреля 2018 года.

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross создан на базе текущего поколения Outlander, хотя и короче его (длина новинки 4405 мм). В Европе он заменит устаревший ASX, который не так давно вернулся на российский рынок.

Mitsubishi Eclipse Cross

Машина доступна исключительно с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 163 л.с. В качестве трансмиссий предложены 6-ступенчатая механическая коробка передач и вариатор. Для нашего рынка, впрочем, двигатель наверняка дефорсируют до 150 л.с. из-за транспортного налога. Кроссовер в базовой версии имеет передний привод, а в более дорогих — полный. В 2018 году в активе Eclipse Cross должен появиться и 2,2-литровый турбодизель. Причем он будет агрегатироваться с 8-ступенчатым автоматом.

Интерьер у кроссовера самобытен. Сверху центральной части расположился небольшой экран информационно-развлекательной системы, а управлять им можно с помощью тачпада на тоннеле. У Mitsubishi Eclipse Cross есть даже бюджетный вариант проекционного дисплея: данные выводятся на небольшое прозрачное стекло между лобовым стеклом и рулем. Задние сиденья могут перемещаться продольно в пределах 200 мм, а их спинки наклоняться.

Mitsubishi Eclipse Cross

В Великобритании кроссовер будет доступен в трех комплектациях. В «базе» у него есть семь подушек безопасности, климат-контроль, камера заднего вида, система экстренного торможения перед препятствием и система предупреждения о смене полосы движения. В более дорогих добавляются различные опции, такие как светодиодные фары, система бесключевого доступа в салон и пуска двигателя кнопкой, система кругового обзора с помощью камер, панорамная крыша.

В Европе Mitsubishi Eclipse Cross, несмотря на свой спортивный «купеобразный» облик, оказался дешевле Outlander. Но у нас, вероятнее всего, у него будет более высокая цена и позиционироваться кроссовер будет в качестве имиджевой модели.

Серийный вариант Mitsubishi Eclipse Cross был представлен в марте на автосалоне в Женеве.

Не исключено, что у этой модели появится и заряженная версия Ralliart. По крайней мере, такой вариант обсуждался весной этого года.

Фото: Mitsubishi