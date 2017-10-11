До 2500 рублей вырос штраф за непропуск пешеходов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вносящий изменения в КоАП, после которых невнимание к пешеходам будет обходиться водителям на тысячу рублей дороже.

Напомним, что законопроект об увеличении штрафа за непропуск пешеходов был принят во втором чтении нижней палатой российского парламента 22 сентября, а разработан еще в феврале текущего года по поручению президента.

Документ предусматривает внесение изменений в статью 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения». Раньше штраф за такое правонарушение составлял 1500 рублей, теперь установлена вилка в диапазоне от 1500 до 2500 рублей.

Любопытно, что за эту поправку отказались голосовать депутаты ЛДПР, мотивируя это тем, что пешеходы зачастую сами виноваты в том, что их стали чаще сбивать. «Идут, смотрят в мобильный телефон, не смотрят налево и направо, создают аварийные ситуации», — цитирует слова выступавшего от фракции Ярослава Нилова «Российская газета». Либерал-демократы считают, что предлагаемые поправки — «это попытка залезть водителям в карман» и нужно больше строить наземных и подземных переходов.

Единоросс Вячеслав Лысаков, известный своими разнообразными инициативами в области регулирования дорожного движения, возразил коллегам тем, что «водитель защищен металлической оболочкой, а пешеход — нет».

Вместе с тем Лысаков в сентябре сам выступил с предложением увеличить штраф для невнимательных пешеходов с 500 до 1000 рублей, а ранее аналогичную идею озвучил его однопартиец Александр Сидякин. Поддержала ужесточение наказания для пешеходов и Общественная палата, однако до конкретного законопроекта дело пока так и не дошло.

В Финляндии штрафы за непропуск пешеходов могут достигать астрономических величин: весной этого года одному пожилому автолюбителю начислили за такое правонарушение аж 77 808 евро!

Фото: Владимир Гердо/ТАСС