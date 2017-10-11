До 2500 рублей вырос штраф за непропуск пешеходов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вносящий изменения в КоАП, после которых невнимание к пешеходам будет обходиться водителям на тысячу рублей дороже.

Напомним, что законопроект об увеличении штрафа за непропуск пешеходов был принят во втором чтении нижней палатой российского парламента 22 сентября, а разработан еще в феврале текущего года по поручению президента.

Документ предусматривает внесение изменений в статью 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения». Раньше штраф за такое правонарушение составлял 1500 рублей, теперь установлена вилка в диапазоне от 1500 до 2500 рублей.

Любопытно, что за эту поправку отказались голосовать депутаты ЛДПР, мотивируя это тем, что пешеходы зачастую сами виноваты в том, что их стали чаще сбивать. «Идут, смотрят в мобильный телефон, не смотрят налево и направо, создают аварийные ситуации», — цитирует слова выступавшего от фракции Ярослава Нилова «Российская газета». Либерал-демократы считают, что предлагаемые поправки — «это попытка залезть водителям в карман» и нужно больше строить наземных и подземных переходов.

Единоросс Вячеслав Лысаков, известный своими разнообразными инициативами в области регулирования дорожного движения, возразил коллегам тем, что «водитель защищен металлической оболочкой, а пешеход — нет».

Вместе с тем Лысаков в сентябре сам выступил с предложением увеличить штраф для невнимательных пешеходов с 500 до 1000 рублей, а ранее аналогичную идею озвучил его однопартиец Александр Сидякин. Поддержала ужесточение наказания для пешеходов и Общественная палата, однако до конкретного законопроекта дело пока так и не дошло.

  • В Финляндии штрафы за непропуск пешеходов могут достигать астрономических величин: весной этого года одному пожилому автолюбителю начислили за такое правонарушение аж 77 808 евро!

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

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Комментарии (9)

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Надо было сделать штраф 10 т.р., что бы все ходили пешком, а чиновникам и депутататам никто не мешал рассекать по свободным дорогам. Тогда надо вводить налог на ботинки и сандали, что бы меньше топтали асфальт.

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-1

А в Ульяновске видел камеры расстрелянные из пневматики... Партизаны?

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-1

А пешеходов не хотят штрафовать?не хотите стоить над(под)земные переходы ставьте светофор.реально надоели люди коротые выходя на проезжую часть несмотрят по сторонам.в 90х таких несмотрящих били иногда ногами.

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+2

А кто штрафовать-то будет?

Экипажей ДПС на дороге всё меньше и меньше...

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0
Валерий

Придурок , понаставят камер !

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-1
Малахов Гена

У нас поставили ,как ездили на красный так и ездят шугая пешеходов —не работают.

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0
Валерий

Да, в  одной москве уже хотят 200 камер установить, а штрафуют эти камеры всех без разбора.

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0
Darkmatter

В РФ около 50000 переходов !

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Валерий

Камеры, только камеры.... и иногда ДПС.

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0