Три года не возраст: эксперты выявили самые популярные автомобили с пробегом

Эксперты определили типичный трехлетний автомобиль с пробегом в массовом и премиальном сегментах авторынка России. Показатели не совпали ни по одному пункту.

Исследование основано на данных о наиболее популярных модификациях новых автомобилей, проданных в 2014 году (охват выборки — свыше 900 000 машин). В сегменте массовых авто проанализировано 107 моделей 26 брендов, в премиуме — 66 моделей 14 брендов.

Таким образом, удалось описать типичный автомобиль для массового и премиального сегментов, то есть тот, который охотнее всего покупали. Эксперты проекта «Правильная цена» и компании «Автостат-Инфо» анализировали автомобили по шести параметрам: тип кузова, тип и объем двигателя, его мощность, вид трансмиссии и тип привода.

Выяснилось, что в массовом сегменте чаще всего покупают переднеприводные седаны с бензиновым двигателем от 1,0 до 2,0 литров мощностью до 100 л. с. и механической КП. Доля таких автомобилей составила 15,9%. На долю автомобилей в кузове седан, как показало исследование, в массовом сегменте пришлось 41,7%, а на внедорожники — 41,4%.

В массовом сегменте доминируют бензиновые модификации — 98%, а на дизельные пришлось всего 2%. 67,6% составили машины с двигателем 1,0–2,0 литра и только 27% пришлось на массовые автомобили с мотором объемом 2,0–3,0 литра. При этом 49,6% попавших в выборку машин оснащаются двигателями мощностью 100–149 л. с., а автомобили с мотором мощностью до 100 л. с. заняли 29,4% всего объема исследованных авто. На модификации с передним приводом пришлось 68,7%, а на полноприводные версии — 31,3%.

В премиальном сегменте среди трехлеток наиболее востребован полноприводный дизельный внедорожник с объемом двигателя от 2 до 3 литров, мощностью 150–199 л.с. и с автоматической трансмиссией. Такая модификация занимает 17,1% в объеме всех проданных в 2014 году машин в данном сегменте.

Доля внедорожников в сегменте премиальных машин достигает 62,1%, седанов гораздо меньше — 26,5%. До 62,6% машин класса премиум — это модификации с бензиновым мотором, а еще 37,4% — дизельные машины. Не должно удивлять, что, несмотря на это, в типичном премиальном автомобиле все-таки дизельный мотор. Если анализировать отдельно каждый из шести параметров исследования, то в премиуме побеждает бензиновая модификация. Группа автомобилей с двигателями 2,0–3,0 литра заняла 52,5% в объеме всей выборки, а с моторами 3,0–4,0 литра — 21,8%. Распределение по мощности двигателя: 150–199 л. с. — 49,1%, а от 250 л. с. — 25,7%; по типу привода: полный привод — 66,1%, передний привод — 18,3%. Все машины премиального сегмента, попавшие в выборку, оснащаются автоматической коробкой передач.

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